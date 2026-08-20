Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

8 + 6 = 14

La expresión queda así: 14² - 7 × 8 + 21

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

14² = 196

La expresión queda así: 196 - 7 × 8 + 21

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

7 × 8 = 56

La expresión queda así: 196 - 56 + 21

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

196 - 56 = 140 |

140 + 21 = (?)

Resultado final: 161

La confusión típica es avanzar de izquierda a derecha sin mirar prioridades, como si paréntesis, potencia y multiplicación no modificaran el camino. Este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esos pequeños atajos mentales que pueden cambiar por completo una cuenta.