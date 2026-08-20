Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (8 + 6)² - 7 × 8 + 21.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (8 + 6)² - 7 × 8 + 21.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
8 + 6 = 14
La expresión queda así: 14² - 7 × 8 + 21
Luego se calcula la potencia.
14² = 196
La expresión queda así: 196 - 7 × 8 + 21
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
7 × 8 = 56
La expresión queda así: 196 - 56 + 21
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
196 - 56 = 140 |
140 + 21 = (?)
La confusión típica es avanzar de izquierda a derecha sin mirar prioridades, como si paréntesis, potencia y multiplicación no modificaran el camino. Este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esos pequeños atajos mentales que pueden cambiar por completo una cuenta.