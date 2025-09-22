En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
primavera
Signos
ASTROLOGÍA

Equinoccio de Primavera 2025: cómo impacta en cada signo del zodiaco y qué energías trae

El 22 de septiembre el Sol ingresa a Libra y da inicio a la primavera en el hemisferio sur. Una energía de equilibrio, amor y nuevos comienzos que toca a todos los signos de manera distinta.

Equinoccio 2025: predicciones astrológicas para los 12 signos

Equinoccio 2025: predicciones astrológicas para los 12 signos

El equinoccio de primavera 2025 marca un momento clave de equilibrio: el día y la noche duran casi lo mismo y el Sol ingresa en Libra, signo del balance y la armonía. Esta energía invita a renovar vínculos, sembrar intenciones y abrirse a nuevas oportunidades.

Leé también Mercurio retrógrado: La frase astrológica que todos repiten esta primavera y que te está saboteando
Mercurio retrógrado en primavera: cuando lo que callamos pesa más que los errores del cosmos. Foto: Ideogram.

Para la astrología, este evento marca un portal energético que influye en todos los signos. A continuación, cómo se sentirá en cada uno.

Equinoccio de Primavera 2025 signos

Equinoccio de primavera 2025: qué le espera a cada signo del zodiaco

Aries

El equinoccio ilumina tus relaciones. Momento ideal para fortalecer vínculos de pareja o cerrar capítulos que ya no suman. La clave será la paciencia.

Tauro

El bienestar y la salud estarán en primer plano. Organizar rutinas y hábitos será esencial para sentirte pleno. Buen momento para iniciar un nuevo plan laboral o de estudios.

Géminis

Tu creatividad se dispara. El Sol en Libra activa tu área de juegos, romances y proyectos. Gran época para enamorarte o lanzar una idea propia.

Cáncer

La energía se concentra en el hogar. Mudanzas, remodelaciones o reencuentros familiares pueden darse en este ciclo. Tu refugio será tu motor.

Equinoccio de Primavera 2025

Así afectará el equinoccio de primavera a tu signo en 2025

Leo

Se activa la comunicación. Conversaciones importantes, acuerdos y negociaciones se abren camino. Es tiempo de expresar lo que pensás sin miedo.

Virgo

El foco estará en la economía. Nuevos ingresos, oportunidades de ahorro o mejoras laborales pueden llegar. Sembrar en este tiempo rendirá frutos.

Libra

El Sol entra en tu signo y abre tu temporada personal. Renacimiento, brillo y magnetismo: todo se alinea para que seas protagonista.

Escorpio

El equinoccio te pide introspección. Cerrar ciclos, sanar heridas y soltar lo que pesa será clave para abrirte a lo nuevo.

signos astrologia parejas septiembre

Signo por signo: la energía del equinoccio de septiembre 2025

Sagitario

Se enciende tu vida social. Nuevas amistades, grupos y proyectos colectivos traerán expansión. También puede surgir un viaje corto.

Capricornio

El área profesional se activa. Reconocimiento, oportunidades laborales y logros llegan a tu vida. La disciplina rendirá frutos.

Acuario

El equinoccio te impulsa a crecer. Estudios, viajes y cambios de mentalidad marcan esta etapa. Ideal para abrir horizontes.

Piscis

Se avecinan transformaciones profundas. Renacimientos emocionales, sanación y conexión con tu intuición. Tiempo de soltar y dejar florecer lo nuevo.

eclipse amor signos astrologia

Qué cambios trae el Sol en Libra para todos los signos en primavera

El equinoccio es una invitación a alinearnos con la energía de la naturaleza, equilibrar lo interno y lo externo y abrirnos a la renovación.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
primavera Signos Astrología signos del zodíaco signo Libra
Notas relacionadas
Día de la Primavera: por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre
Astrología: Los signos que tendrán suerte con la plata esta primavera 2025
Horóscopo especial: cómo afectará la primavera a tu vida amorosa, signo por signo

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar