Equinoccio de Primavera 2025: cómo impacta en cada signo del zodiaco y qué energías trae

El equinoccio ilumina tus relaciones. Momento ideal para fortalecer vínculos de pareja o cerrar capítulos que ya no suman. La clave será la paciencia.

Tauro

El bienestar y la salud estarán en primer plano. Organizar rutinas y hábitos será esencial para sentirte pleno. Buen momento para iniciar un nuevo plan laboral o de estudios.

Géminis

Tu creatividad se dispara. El Sol en Libra activa tu área de juegos, romances y proyectos. Gran época para enamorarte o lanzar una idea propia.

Cáncer

La energía se concentra en el hogar. Mudanzas, remodelaciones o reencuentros familiares pueden darse en este ciclo. Tu refugio será tu motor.

Equinoccio de Primavera 2025

Así afectará el equinoccio de primavera a tu signo en 2025

Leo

Se activa la comunicación. Conversaciones importantes, acuerdos y negociaciones se abren camino. Es tiempo de expresar lo que pensás sin miedo.

Virgo

El foco estará en la economía. Nuevos ingresos, oportunidades de ahorro o mejoras laborales pueden llegar. Sembrar en este tiempo rendirá frutos.

Libra

El Sol entra en tu signo y abre tu temporada personal. Renacimiento, brillo y magnetismo: todo se alinea para que seas protagonista.

Escorpio

El equinoccio te pide introspección. Cerrar ciclos, sanar heridas y soltar lo que pesa será clave para abrirte a lo nuevo.

signos astrologia parejas septiembre

Signo por signo: la energía del equinoccio de septiembre 2025

Sagitario

Se enciende tu vida social. Nuevas amistades, grupos y proyectos colectivos traerán expansión. También puede surgir un viaje corto.

Capricornio

El área profesional se activa. Reconocimiento, oportunidades laborales y logros llegan a tu vida. La disciplina rendirá frutos.

Acuario

El equinoccio te impulsa a crecer. Estudios, viajes y cambios de mentalidad marcan esta etapa. Ideal para abrir horizontes.

Piscis

Se avecinan transformaciones profundas. Renacimientos emocionales, sanación y conexión con tu intuición. Tiempo de soltar y dejar florecer lo nuevo.

eclipse amor signos astrologia

Qué cambios trae el Sol en Libra para todos los signos en primavera

El equinoccio es una invitación a alinearnos con la energía de la naturaleza, equilibrar lo interno y lo externo y abrirnos a la renovación.