Es modelo de OnlyFans y la echaron de un negocio por grabar un video "demasiado hot"

Iara Ferreira 3.webp

El problema se habría originado porque Iara grabó un video dentro de la tienda. Iara aseguró que antes de ser echada había grabado un video en público de forma discreta, sin llamar demasiado la atención de otras personas. En tanto, el empleado del supermercado era brasileño y, tras reconocerla, asumió que iba a desvestirse y grabar en la tienda.

“Me sentí humillada, estaba en shock cuando me sacó gritando. Mi look no era escandaloso, incluso lo uso en Brasil todos los días y jamás pasé por algo así”, relató al medio citado. “El empleado me acusó por algo que no hice, es un prejuicio solo porque soy hot”, añadió.

Iara Ferreira 1.jpg

“He grabado en público, pero siempre de forma discreta, sin avergonzar a otras personas”, agregó la estrella de OnlyFans.

La joven, quien ganar casi 4 mil dólares por mes por el acceso de los fans al sitio para adultos, aseguró que no es la primera vez que la avergüenzan por su trabajo.