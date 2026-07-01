Sofía Gonet arrojó una extraña frase tras las imágenes con Homero Pettinato que lo cambia todo

De esta forma, la creadora de contenido dejó en claro que su presente afectivo está en otro lugar y que su etapa anterior con Homero Pettinato quedó definitivamente atrás. En diálogo también con la periodista Nahiara Vecchio, la influencer sumó que desde hace aproximadamente dos semanas se encuentra iniciando una nueva relación, buscando así cerrar cualquier especulación.

Además, aportó un dato de su vida reciente al contar que durante el fin de semana estuvo en la costa, dejando entrever que su presente no tiene relación con el conductor ni con los rumores que circularon en las últimas horas.

Con estas declaraciones, Sofía Gonet intentó dar por terminado el tema y desactivar por completo la versión de una posible reconciliación con su expareja, marcando distancia y enfocándose en su presente sentimental actual.

Qué había dicho Homero Pettinato sobre las versiones de reconciliación con Sofía Gonet

Frente a la circulación de las imágenes difundidas en El ejército de la mañana (Bondi Live), donde se insinuaba una posible reconciliación entre Sofía Gonet y Homero Pettinato, el equipo de Intrusos (América TV) salió a buscar directamente la palabra del conductor para esclarecer su versión de los hechos. En ese contexto, el influencer decidió no validar ningún tipo de acercamiento reciente y buscó restarle peso a la interpretación que se hizo del video, sosteniendo que el material en cuestión no correspondería a la actualidad, sino a otro momento distinto.

Sin embargo, la explicación no logró despejar del todo las especulaciones que se generaron alrededor del tema. El punto que más alimentó las dudas fue un detalle observado en la propia grabación: Homero Pettinato aparece con el mismo tapado color camel que llevaba puesto cuando fue interceptado por el ciclo de espectáculos, instancia en la que volvió a desestimar cualquier vínculo sentimental vigente con Sofía Gonet. Lejos de pasar inadvertido, ese elemento estético terminó funcionando como un factor que reavivó las interpretaciones sobre la posibilidad de un reencuentro entre ambos.

A esto se sumó que el propio conductor hizo referencia a esa coincidencia de vestuario durante el intercambio con la prensa, lo que terminó potenciando aún más las versiones cruzadas. Así, entre desmentidas, observaciones y dudas que no terminan de aclararse, el episodio volvió a instalar a la expareja en el centro de la escena mediática, con nuevas lecturas sobre un vínculo que todavía genera interés en el mundo del espectáculo.