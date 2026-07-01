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Sofía Gonet arrojó una extraña frase tras las imágenes con Homero Pettinato que lo cambia todo

Un video viral reavivó los rumores de reconciliación con Homero Pettinato y Sofía Gonet debió salir a aclarar su presente amoroso, siendo firme sobre las imágenes que generaron polémica.

1 jul 2026, 11:26
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Sofía Gonet arrojó una extraña frase tras las imágenes con Homero Pettinato que lo cambia todo

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En las últimas horas, la farándula argentina se sorprendió por completo tras instalarse fuertes versiones de una supuesta reconciliación entre Sofía Gonet y Homero Pettinato. El revuelo se originó luego de que Pepe Ochoa asegurara en Bondi Live que la expareja habría vuelto a tener contacto y, como prueba, difundiera un video donde supuestamente se los veía caminando juntos en la vía pública, aunque de espaldas.

Sin embargo, lejos de aclararse el panorama, las declaraciones de Homero Pettinato en diálogo con las cámaras de Intrusos (América TV) dejaron más dudas que certezas, alimentando aún más la ola de especulaciones sobre el vínculo entre ambos.

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Frente a este escenario de rumores crecientes, la finalista de MasterChef Celebrity decidió salir a hablar y cortar de raíz cualquier versión de reconciliación. En comunicación con Dolores Villalba, cronista del ciclo Los Profesionales de Siempre (El Nueve), Sofía Gonet se mostró firme en su postura y buscó despegarse por completo de su expareja, con quien mantuvo una relación mediática y conflictiva.

Es todo mentira, sentenció la influencer sin rodeos. Con esa frase, La Reini desestimó de manera categórica que la persona del video fuera ella, en medio de las interpretaciones que habían surgido tras la difusión del material. Para despejar cualquier tipo de duda, fue aún más contundente al remarcar:No soy yo la del video. Me comprometen, estoy saliendo con otra persona.

De esta forma, la creadora de contenido dejó en claro que su presente afectivo está en otro lugar y que su etapa anterior con Homero Pettinato quedó definitivamente atrás. En diálogo también con la periodista Nahiara Vecchio, la influencer sumó que desde hace aproximadamente dos semanas se encuentra iniciando una nueva relación, buscando así cerrar cualquier especulación.

Además, aportó un dato de su vida reciente al contar que durante el fin de semana estuvo en la costa, dejando entrever que su presente no tiene relación con el conductor ni con los rumores que circularon en las últimas horas.

Con estas declaraciones, Sofía Gonet intentó dar por terminado el tema y desactivar por completo la versión de una posible reconciliación con su expareja, marcando distancia y enfocándose en su presente sentimental actual.

Qué había dicho Homero Pettinato sobre las versiones de reconciliación con Sofía Gonet

Frente a la circulación de las imágenes difundidas en El ejército de la mañana (Bondi Live), donde se insinuaba una posible reconciliación entre Sofía Gonet y Homero Pettinato, el equipo de Intrusos (América TV) salió a buscar directamente la palabra del conductor para esclarecer su versión de los hechos. En ese contexto, el influencer decidió no validar ningún tipo de acercamiento reciente y buscó restarle peso a la interpretación que se hizo del video, sosteniendo que el material en cuestión no correspondería a la actualidad, sino a otro momento distinto.

Sin embargo, la explicación no logró despejar del todo las especulaciones que se generaron alrededor del tema. El punto que más alimentó las dudas fue un detalle observado en la propia grabación: Homero Pettinato aparece con el mismo tapado color camel que llevaba puesto cuando fue interceptado por el ciclo de espectáculos, instancia en la que volvió a desestimar cualquier vínculo sentimental vigente con Sofía Gonet. Lejos de pasar inadvertido, ese elemento estético terminó funcionando como un factor que reavivó las interpretaciones sobre la posibilidad de un reencuentro entre ambos.

A esto se sumó que el propio conductor hizo referencia a esa coincidencia de vestuario durante el intercambio con la prensa, lo que terminó potenciando aún más las versiones cruzadas. Así, entre desmentidas, observaciones y dudas que no terminan de aclararse, el episodio volvió a instalar a la expareja en el centro de la escena mediática, con nuevas lecturas sobre un vínculo que todavía genera interés en el mundo del espectáculo.

     

 

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