AUH: el extra de $55.841 que ANSES paga en julio a estas familias

- Monto bruto: $482.062.
- Pago mensual: $385.649,60.
Cabe recordar que las familias con hijos de hasta 5 años cuyos controles de salud son validados automáticamente por el Ministerio de Salud quedan exceptuadas de la retención del 20%, por lo que cobran el monto completo de la asignación.
¿Qué es el Complemento Leche?
El Complemento Leche forma parte del Plan de los 1.000 Días y busca garantizar una mejor alimentación durante el embarazo y los primeros años de vida de los niños.
Este beneficio se deposita de manera automática junto con la AUH o la Asignación por Embarazo (AUE), siempre que el titular reúna los requisitos establecidos por ANSES.
¿Quiénes pueden cobrar el Complemento Leche?
El beneficio está destinado a:
- Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE).
- Familias que cobran la AUH con hijos de hasta 3 años de edad.
No es necesario realizar un trámite adicional, ya que ANSES acredita el monto de forma automática a quienes cumplen las condiciones.
¿Cuánto se cobra por el Complemento Leche en julio?
Con la actualización de julio, el Complemento Leche pasa a ser de:
- $55.841 por cada hijo alcanzado o por embarazo.
El monto se deposita junto con la prestación principal y representa un ingreso adicional para las familias beneficiarias.
Calendario de pago del Complemento Leche en julio
El cronograma de pagos acompaña las fechas de cobro de la AUH y se organiza según la terminación del DNI:
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.
- DNI terminados en 2: 13 de julio.
- DNI terminados en 3: 14 de julio.
- DNI terminados en 4: 15 de julio.
- DNI terminados en 5: 16 de julio.
- DNI terminados en 6: 17 de julio.
- DNI terminados en 7: 20 de julio.
- DNI terminados en 8: 21 de julio.
- DNI terminados en 9: 22 de julio.