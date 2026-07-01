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AUH: el extra de $55.841 que ANSES paga en julio a estas familias

Además del aumento de la AUH, el organismo previsional confirmó un nuevo valor para el Complemento Leche, que se deposita automáticamente junto con la prestación.

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AUH: el extra de $55.841 que ANSES paga en julio a estas familias

AUH: el extra de $55.841 que ANSES paga en julio a estas familias

Las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán en julio un incremento no solo en el monto de la prestación, sino también en uno de los beneficios complementarios más importantes que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

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Se trata del Complemento Leche, una asistencia económica del Plan de los 1.000 Días destinada a reforzar la alimentación de mujeres embarazadas y de niños durante los primeros años de vida. Como ocurre con la AUH, este beneficio se actualiza por movilidad y, desde julio de 2026, tendrá un nuevo valor.

¿Cuánto cobra la AUH en julio de 2026?

Con el aumento del 2,15% aplicado por ANSES, los montos de la AUH quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Monto bruto: $148.049.
  • Pago mensual (80%): $118.439,20.
  • Retención del 20%: $29.609,80, que se recupera al presentar la Libreta AUH.

En tanto, para la AUH por hijo con discapacidad, los valores son:

  • Monto bruto: $482.062.
  • Pago mensual: $385.649,60.

Cabe recordar que las familias con hijos de hasta 5 años cuyos controles de salud son validados automáticamente por el Ministerio de Salud quedan exceptuadas de la retención del 20%, por lo que cobran el monto completo de la asignación.

¿Qué es el Complemento Leche?

El Complemento Leche forma parte del Plan de los 1.000 Días y busca garantizar una mejor alimentación durante el embarazo y los primeros años de vida de los niños.

Este beneficio se deposita de manera automática junto con la AUH o la Asignación por Embarazo (AUE), siempre que el titular reúna los requisitos establecidos por ANSES.

¿Quiénes pueden cobrar el Complemento Leche?

El beneficio está destinado a:

  • Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE).
  • Familias que cobran la AUH con hijos de hasta 3 años de edad.

No es necesario realizar un trámite adicional, ya que ANSES acredita el monto de forma automática a quienes cumplen las condiciones.

¿Cuánto se cobra por el Complemento Leche en julio?

Con la actualización de julio, el Complemento Leche pasa a ser de:

  • $55.841 por cada hijo alcanzado o por embarazo.

El monto se deposita junto con la prestación principal y representa un ingreso adicional para las familias beneficiarias.

Calendario de pago del Complemento Leche en julio

El cronograma de pagos acompaña las fechas de cobro de la AUH y se organiza según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.
  • DNI terminados en 2: 13 de julio.
  • DNI terminados en 3: 14 de julio.
  • DNI terminados en 4: 15 de julio.
  • DNI terminados en 5: 16 de julio.
  • DNI terminados en 6: 17 de julio.
  • DNI terminados en 7: 20 de julio.
  • DNI terminados en 8: 21 de julio.
  • DNI terminados en 9: 22 de julio.

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