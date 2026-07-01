AUH: el extra de $55.841 que ANSES paga en julio a estas familias

Monto bruto: $482.062.

$482.062. Pago mensual: $385.649,60.

Cabe recordar que las familias con hijos de hasta 5 años cuyos controles de salud son validados automáticamente por el Ministerio de Salud quedan exceptuadas de la retención del 20%, por lo que cobran el monto completo de la asignación.

¿Qué es el Complemento Leche?

El Complemento Leche forma parte del Plan de los 1.000 Días y busca garantizar una mejor alimentación durante el embarazo y los primeros años de vida de los niños.

Este beneficio se deposita de manera automática junto con la AUH o la Asignación por Embarazo (AUE), siempre que el titular reúna los requisitos establecidos por ANSES.

¿Quiénes pueden cobrar el Complemento Leche?

El beneficio está destinado a:

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) .

. Familias que cobran la AUH con hijos de hasta 3 años de edad.

No es necesario realizar un trámite adicional, ya que ANSES acredita el monto de forma automática a quienes cumplen las condiciones.

¿Cuánto se cobra por el Complemento Leche en julio?

Con la actualización de julio, el Complemento Leche pasa a ser de:

$55.841 por cada hijo alcanzado o por embarazo.

El monto se deposita junto con la prestación principal y representa un ingreso adicional para las familias beneficiarias.

Calendario de pago del Complemento Leche en julio

El cronograma de pagos acompaña las fechas de cobro de la AUH y se organiza según la terminación del DNI: