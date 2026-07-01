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Pan ciabatta casero: la receta italiana con el secreto para que quede liviano, aireado y con una corteza crocante

El pan ciabatta casero se distingue por su miga aireada, sus grandes burbujas y una corteza dorada y crocante, logradas a través de una masa muy hidratada y una fermentación en varias etapas.

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El pan ciabatta casero se distingue por su miga aireada

El pan ciabatta casero se distingue por su miga aireada, sus grandes burbujas y una corteza dorada y crocante, logradas gracias a una masa muy hidratada y una fermentación en varias etapas.

El pan ciabatta es uno de los clásicos de la panadería italiana. Se caracteriza por su corteza crujiente, una miga muy liviana con grandes alveolos y un sabor suave que lo convierte en una excelente opción para sándwiches, bruschettas o para acompañar cualquier comida.

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Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, esta receta permite transformar el pan duro en un budín casero, cremoso y lleno de sabor.

Aunque su aspecto puede hacer pensar que es una preparación complicada, la clave está en respetar los tiempos de reposo y trabajar una masa con mucha hidratación. Ese proceso permite desarrollar las burbujas de aire que le dan su textura tan característica.

Ingredientes para preparar pan ciabatta casero

Para obtener unas seis piezas aproximadamente, según la receta difundida por el canal de YouTube Aroma von Brot, se necesitan:

  • 750 ml de agua tibia (500 ml + 250 ml).
  • 1 cucharada de azúcar.
  • 5 g de levadura.
  • 40 ml de aceite de oliva.
  • Entre 1.000 y 1.050 g de harina de trigo.
  • 1 cucharadita de sal.
  • Aceite vegetal o agua para humedecer las manos.
  • Harina extra para espolvorear la mesada.

Paso a paso para hacer pan ciabatta italiano

Preparar la mezcla inicial: en un recipiente grande mezclar 500 ml de agua tibia con el azúcar y la levadura hasta integrar. Agregar el aceite de oliva y comenzar a incorporar parte de la harina, mezclando bien.

Formar la masa: añadir los 250 ml restantes de agua tibia. Incorporar el resto de la harina tamizada junto con la sal y mezclar hasta obtener una masa muy húmeda y bastante líquida.

Respetar los tiempos de fermentación: cubrir el recipiente con film y una toalla. Dejar reposar durante 20 minutos.

Con las manos humedecidas en agua, tomar la masa y darle varias vueltas sobre sí misma sin amasar.

Volver a cubrir y repetir otro reposo de 20 minutos. Repetir nuevamente el procedimiento una tercera vez.

Finalmente, humedecer las manos con aceite vegetal (o agua), cubrir otra vez la masa y dejarla descansar durante 1 hora en un lugar cálido.

El secreto para que la ciabatta tenga los agujeros grandes

A diferencia de otros panes, la ciabatta no necesita un amasado intenso. Su textura se logra gracias a la alta cantidad de agua y a los sucesivos pliegues durante la fermentación.

Cada uno de esos descansos permite que la masa desarrolle una estructura fuerte sin perder el aire en su interior, lo que da como resultado la clásica miga con grandes burbujas.

Cómo darle forma y hornear el pan de ciabatta

Espolvorear abundante harina sobre la mesada y volcar la masa con cuidado.

Enharinar también la superficie de la masa, darle forma de rectángulo y realizar los pliegues necesarios antes de cortarla en aproximadamente seis porciones, según el tamaño de la bandeja.

Colocar cada pieza sobre una placa, dejar levar otros 20 minutos y hornear a 200 °C durante 15 a 25 minutos, hasta que la corteza esté bien dorada.

Una vez fuera del horno, es importante dejar enfriar completamente el pan antes de cortarlo. De esa manera, la miga termina de asentarse y conserva la textura aireada que distingue a la auténtica ciabatta italiana.

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