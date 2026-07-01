Adrián Ravier admitió que fue "poco feliz" su frase sobre las tarifas, pero defendió la política del Gobierno

La explicación del vocero

Ravier insistió en que su mensaje fue mal interpretado y sostuvo que la referencia al menor consumo de gas formaba parte de una explicación sobre la recomposición de las tarifas. "Ese no fue el mensaje en el contexto en el que estábamos hablando", señaló.

Además, defendió el rumbo económico del Gobierno y destacó que la administración libertaria mantiene el equilibrio fiscal.

"No emite para financiar el gasto, no toma deuda para financiar al Tesoro. Es un Gobierno que tiene que reasignar partidas cuando quiere incrementar más dinero para universidades o para el Garrahan", afirmó.

Consultado sobre la dificultad que enfrentan muchas familias para llegar a fin de mes, Ravier volvió a admitir que la expresión utilizada no fue la más adecuada. "Claramente no lo expresé de la manera más afortunada", reconoció.

Para describir la situación económica, recurrió nuevamente a una metáfora. "Lo expliqué también con esta metáfora del paciente que estaba en terapia intensiva, eventualmente se pudo sentar, se pudo parar, empieza a caminar, todavía no corre. No estamos muy bien, pero estamos mejor", sostuvo.

La respuesta de Marcela Pagano

Las declaraciones también generaron una fuerte reacción de la diputada nacional Marcela Pagano, quien cuestionó la política tarifaria del Gobierno y apuntó directamente contra el vocero presidencial.

A través de su cuenta en la red social X, la legisladora escribió: "Poco feliz no es tu frase, es que celebres como política de Estado la 'liberación tarifaria' cuando la clase media laburante, jubilados y discapacitados (a los que abandonaron) están endeudadísimos con tarjetas de crédito y billeteras electrónicas para poder llegar a fin de mes".

La polémica se produjo luego de que, durante su primera conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adrián Ravier afirmara que el sinceramiento de las tarifas implicaba que muchas familias debieran modificar hábitos de consumo, como "abrigarse más" para utilizar menos gas, una frase que generó fuertes críticas de la oposición y repercusión en redes sociales.