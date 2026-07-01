En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Adrián Ravier
Gobierno
Casa Rosada

Adrián Ravier admitió que fue "poco feliz" su frase sobre las tarifas, pero defendió la política del Gobierno

El nuevo vocero presidencial dijo que no fue su intención minimizar el impacto de los aumentos en los hogares, cuestionó la cobertura que hicieron los medios y aseguró que el Gobierno mantiene los subsidios para los sectores más vulnerables.

Banner Seguinos en google DESK
Adrián Ravier admitió que fue poco feliz su frase sobre las tarifas

Adrián Ravier admitió que fue "poco feliz" su frase sobre las tarifas, pero defendió la política del Gobierno
Leé también Adrián Ravier dejó su banca en Diputados y asumirá el viernes como vocero presidencial
Adrián Ravier renunció a su banca por La Pampa en la Cámara de Diputados y este viernes será presentado oficialmente como nuevo vocero presidencial. (Foto: archivo).

Durante una entrevista con Radio Mitre, Ravier se refirió a la polémica generada por sus dichos sobre la necesidad de que las familias reduzcan el consumo de gas ante las subas de tarifas y afirmó: "Fue poco feliz, sin duda, pero más como la levantaron los medios. No fue la intención".

El funcionario sostuvo que la administración de Javier Milei "cuida a los más humildes" y remarcó que los usuarios de menores ingresos continúan recibiendo subsidios.

"Este Gobierno cuida a los más humildes, le mantiene los subsidios a los más humildes, no le estamos diciendo al que no puede pagar el gas 'arreglate, abrigate y hacé lo que quieras'", aseguró.

La explicación del vocero

Ravier insistió en que su mensaje fue mal interpretado y sostuvo que la referencia al menor consumo de gas formaba parte de una explicación sobre la recomposición de las tarifas. "Ese no fue el mensaje en el contexto en el que estábamos hablando", señaló.

Además, defendió el rumbo económico del Gobierno y destacó que la administración libertaria mantiene el equilibrio fiscal.

"No emite para financiar el gasto, no toma deuda para financiar al Tesoro. Es un Gobierno que tiene que reasignar partidas cuando quiere incrementar más dinero para universidades o para el Garrahan", afirmó.

Consultado sobre la dificultad que enfrentan muchas familias para llegar a fin de mes, Ravier volvió a admitir que la expresión utilizada no fue la más adecuada. "Claramente no lo expresé de la manera más afortunada", reconoció.

Para describir la situación económica, recurrió nuevamente a una metáfora. "Lo expliqué también con esta metáfora del paciente que estaba en terapia intensiva, eventualmente se pudo sentar, se pudo parar, empieza a caminar, todavía no corre. No estamos muy bien, pero estamos mejor", sostuvo.

La respuesta de Marcela Pagano

Las declaraciones también generaron una fuerte reacción de la diputada nacional Marcela Pagano, quien cuestionó la política tarifaria del Gobierno y apuntó directamente contra el vocero presidencial.

A través de su cuenta en la red social X, la legisladora escribió: "Poco feliz no es tu frase, es que celebres como política de Estado la 'liberación tarifaria' cuando la clase media laburante, jubilados y discapacitados (a los que abandonaron) están endeudadísimos con tarjetas de crédito y billeteras electrónicas para poder llegar a fin de mes".

La polémica se produjo luego de que, durante su primera conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adrián Ravier afirmara que el sinceramiento de las tarifas implicaba que muchas familias debieran modificar hábitos de consumo, como "abrigarse más" para utilizar menos gas, una frase que generó fuertes críticas de la oposición y repercusión en redes sociales.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Adrián Ravier Gobierno Gas Tarifas
Notas relacionadas
Adrián Ravier, en su primera conferencia como vocero: "Manuel Adorni tomó la decisión personal de renunciar"
Ravier despegó al Gobierno de Adorni, elogió a Santilli y habló de la "alianza" parlamentaria con el PRO
Jésica Cirio pidió que el video de los dólares no sea incorporado como prueba en la causa contra Martín Insaurralde

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar