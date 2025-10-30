Escándalo: aseguran que Lamine Yamal engañó a Nicki Nicole con una influencer italiana

nicki nicole lamine yamal

Durante su breve paso por Milán, se habría celebrado una fiesta en el hotel, donde, aseguran, Yamal pasó gran parte del tiempo junto a Anna. Aunque ella no respondió consultas de la prensa, sus publicaciones coinciden con las del entorno del futbolista, reforzando las sospechas.

El regreso fue igual de silencioso: Yamal volvió a Barcelona al día siguiente, con varias maletas, mientras Nicki Nicole está de regreso en nuestro país. Antes, sin embargo, hizo un guiño en sus redes con un video cantando “Waka Waka” junto al hermano menor del futbolista —una clara referencia a Shakira, exdueña de la casa que ahora ocupa el jugador—.

El contexto no ayuda: el joven futbolista vive días complicados tras las críticas por su comportamiento en el clásico contra el Real Madrid. Fuentes cercanas aseguran que el club le pidió mantener un perfil bajo, algo que a Yamal —activo y carismático en redes— no le resulta nada fácil.

Entre las especulaciones más fuertes, se habla incluso de que el jugador estaría evaluando su futuro fuera del Barça, e incluso pedirle a Jorge Mendes, su representante, buscar un nuevo destino si la tensión mediática no baja.