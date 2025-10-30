Escándalo: aseguran que Lamine Yamal engañó a Nicki Nicole con una influencer italiana

El mundo del fútbol y del espectáculo se sacudió con una bomba internacional: aseguran que Lamine Yamal le fue infiel a Nicki Nicole con la influencer italiana Anna Gengoso, durante una escapada secreta a Milán.
Viaje relámpago, video y una canción: las claves con las que corroboraron el supuesto engaño de Lamine Yamal a Nicki Nicole. Enterate.
El rumor lo lanzó el periodista español Jordi Martín, quien reconstruyó paso a paso la supuesta movida del futbolista del Barcelona, que habría viajado en vuelo privado junto a su entorno más cercano y un miembro de seguridad hasta Italia, donde se hospedaron en el exclusivo hotel Armani.
La historia se complica cuando los fanáticos notaron coincidencias: Anna Gengoso publicó desde la misma habitación un video con una canción de Carlos Santana de fondo, cuya letra dice: “Que no se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga, necio, porque tienes dueño y yo soy un loco”.
Según Jordi Martín, Yamal y la influencer ya se conocían. Su primer cruce habría sido en diciembre pasado, en Barcelona, cuando fueron vistos caminando por La Roca Village. Desde entonces, los rumores no pararon.
Durante su breve paso por Milán, se habría celebrado una fiesta en el hotel, donde, aseguran, Yamal pasó gran parte del tiempo junto a Anna. Aunque ella no respondió consultas de la prensa, sus publicaciones coinciden con las del entorno del futbolista, reforzando las sospechas.
El regreso fue igual de silencioso: Yamal volvió a Barcelona al día siguiente, con varias maletas, mientras Nicki Nicole está de regreso en nuestro país. Antes, sin embargo, hizo un guiño en sus redes con un video cantando “Waka Waka” junto al hermano menor del futbolista —una clara referencia a Shakira, exdueña de la casa que ahora ocupa el jugador—.
El contexto no ayuda: el joven futbolista vive días complicados tras las críticas por su comportamiento en el clásico contra el Real Madrid. Fuentes cercanas aseguran que el club le pidió mantener un perfil bajo, algo que a Yamal —activo y carismático en redes— no le resulta nada fácil.
Entre las especulaciones más fuertes, se habla incluso de que el jugador estaría evaluando su futuro fuera del Barça, e incluso pedirle a Jorge Mendes, su representante, buscar un nuevo destino si la tensión mediática no baja.