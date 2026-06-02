Explosiones y derrumbes: las impactantes imágenes del incendio que consumió un depósito entero. 

El fuego se desató durante la madrugada en un predio ubicado sobre calle Tres Arroyos, en una zona cercana a las vías del ferrocarril y a la plaza de Maniobras de Cipolletti. El foco habría comenzado en un sector lindero al galpón donde, semanas atrás, se había desalojado una toma ilegal.

"Personas en situación de calle se habrían refugiado allí durante la noche y habrían encendido fuego. Esa es una de las hipótesis que se investiga", explicó a A24 el cronista desde el lugar.

A partir de ese momento, las llamas avanzaron rápidamente sobre la estructura del depósito, alimentadas por la gran cantidad de materiales combustibles almacenados en el interior.

"Fue imposible extinguirlo desde el comienzo. Lo único que se pudo hacer fue contenerlo para evitar que se propagara a otras construcciones", señalaron fuentes vinculadas al operativo.

Explosiones, derrumbes y una estructura colapsada

Incendio Cipolletti

Durante varias horas se escucharon explosiones constantes provocadas por aerosoles y otros productos almacenados dentro del depósito. Las altas temperaturas provocaron además el colapso progresivo de sectores completos del galpón, cuya estructura superaba los 15 metros de altura.

Los equipos de emergencia incluso debieron retirar a periodistas y curiosos de algunas zonas por el riesgo de derrumbe. "Hubo explosiones tan fuertes que se sintieron vibraciones en el suelo", describieron testigos que siguieron de cerca el operativo.

Un operativo regional para combatir las llamas

Incendio Cipolletti 2

Ante la magnitud del incendio, trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Cipolletti, General Roca, Allen, Fernández Oro, Cinco Saltos y varias ciudades de Neuquén. También participaron efectivos policiales, Defensa Civil, personal sanitario y equipos especializados en emergencias.

Las tareas se concentraron en evitar que el fuego alcanzara viviendas, comercios e instalaciones cercanas. El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, destacó el trabajo de los brigadistas y confirmó que no hubo víctimas.

"No tenemos que lamentar heridos ni víctimas fatales. Tampoco que el incendio se haya propagado a propiedades linderas. El fuego está contenido, aunque seguirá habiendo humo durante gran parte del día", afirmó.

El incendio provocó un apagón que afectó a gran parte de la ciudad

Uno de los efectos más importantes del siniestro fue el daño causado a una línea de alta tensión que abastece distintos sectores de Cipolletti. Como consecuencia, miles de usuarios quedaron sin suministro eléctrico durante varias horas.

Las cuadrillas técnicas trabajaron en paralelo al operativo de bomberos para evaluar los daños y restablecer el servicio de manera gradual. El corte afectó tanto a zonas residenciales como comerciales y generó complicaciones en el funcionamiento cotidiano de la ciudad.

Investigan pérdidas millonarias y el impacto logístico

Además del daño estructural, el incendio habría destruido una enorme cantidad de mercadería almacenada en el depósito. Fuentes locales indicaron que el predio funcionaba como un centro logístico clave para la distribución regional de La Anónima, abasteciendo no solo a sucursales de Cipolletti sino también a otras localidades del Alto Valle e incluso sectores de Neuquén.

Por esa razón, las pérdidas económicas podrían ser multimillonarias.

Mientras tanto, peritos especializados aguardarán que el lugar sea declarado seguro para iniciar las tareas de investigación y determinar oficialmente cómo comenzó el incendio que mantuvo en vilo a toda la región.