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Escándalo: robaron una de las obras de arte más controversiales de los últimos años

Se llama "Comedian" y es una de las obras del arte contemporáneo que más debate suscita entre los expertos y los visitantes de museos. Está expuesta en el museo Centre Pompidou de la ciudad de Metz, en Francia.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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El museo Pompidou en Metz

El museo Pompidou en Metz, Francia. De allí se robaron una parte clave de una controvertida obra de arte. (Foto: Centro Pompidou)

"El museo que ve la luz antes que los otros". Es el lema del museo Centre Pompidou, en la ciudad de Metz, Francia, aunque esta vez parece sumamente inconveniente. Acaba de sufrir un curioso robo en una de sus obras más controvertidas. Se llama "Comedian" y cobró protagonismo mundial cuando fue subastada en el año 2024.

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La obra fue creada por el italiano Maurizio Cattelan. Se trata de una pared blanca sobre la que con una cinta adhesiva metálica -a 1,60 metros del suelo- está sujeta...una banana. Pues bien, alguien se robó el elemento que más polémica despierta: la banana.

Parece una broma, pero es considerada una "obra de arte". En el Centre Pompidou-Metz, en Francia, se exhibe "Comedian". O se exhibía. Un guardia de seguridad detectó que la fruta había desaparecido y el museo presentó una denuncia formal por robo. La investigación sigue y tiene motivos sorprendentes. Por ejemplo: ¿no hay un registro de una cámara que tenga el momento exacto del robo?

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La "obra de la polémica" tiene algo a su favor. El elemento robado es una fruta, por lo tanto, simple para ser reemplazado. Horas, después la instalación volvió a estar completa gracias a una nueva banana colocada exactamente en el mismo lugar.

La razón es simple: la banana nunca fue realmente la parte más importante de la obra. "Comedian" fue presentada por primera vez en 2019 durante la feria Art Basel Miami Beach. La propuesta era tan sencilla como desconcertante. Lo que parecía una ocurrencia pasajera terminó convirtiéndose en una pieza millonaria. Las primeras ediciones se vendieron por más de 100.000 dólares y, con el paso de los años, su valor no dejó de crecer. En 2024 una versión fue adquirida por más de 6 millones de dólares en una subasta internacional.

la obra de la banana

"Comedian", la obra de arte contemporáneo que se robaron de un museo. (Foto: Centre Pompidou, de Metz)

La respuesta está en el arte conceptual. Quien adquiere "Comedian" no compra la fruta. Tampoco la cinta adhesiva. Lo que recibe es un certificado de autenticidad y una serie de instrucciones que permiten reproducir la obra cuando sea necesario. La banana puede ser reemplazada una y otra vez sin que la pieza pierda su condición de original. Como sucedió tras este robo.

FUENTE: louvre
Roberto Adrián Maidana
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