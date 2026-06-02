Escándalo: robaron una de las obras de arte más controversiales de los últimos años

La "obra de la polémica" tiene algo a su favor. El elemento robado es una fruta, por lo tanto, simple para ser reemplazado. Horas, después la instalación volvió a estar completa gracias a una nueva banana colocada exactamente en el mismo lugar.

La razón es simple: la banana nunca fue realmente la parte más importante de la obra. "Comedian" fue presentada por primera vez en 2019 durante la feria Art Basel Miami Beach. La propuesta era tan sencilla como desconcertante. Lo que parecía una ocurrencia pasajera terminó convirtiéndose en una pieza millonaria. Las primeras ediciones se vendieron por más de 100.000 dólares y, con el paso de los años, su valor no dejó de crecer. En 2024 una versión fue adquirida por más de 6 millones de dólares en una subasta internacional.

la obra de la banana "Comedian", la obra de arte contemporáneo que se robaron de un museo. (Foto: Centre Pompidou, de Metz)

La respuesta está en el arte conceptual. Quien adquiere "Comedian" no compra la fruta. Tampoco la cinta adhesiva. Lo que recibe es un certificado de autenticidad y una serie de instrucciones que permiten reproducir la obra cuando sea necesario. La banana puede ser reemplazada una y otra vez sin que la pieza pierda su condición de original. Como sucedió tras este robo.