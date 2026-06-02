Qué es el "olor a viejo", cuándo aparece, por qué se produce y cómo combatirlo

El descubrimiento fue realizado por investigadores japoneses de la compañía Shiseido a comienzos de los años 2000. Un estudio publicado en el Journal of Investigative Dermatology concluyó que el 2-nonenal aparece en concentraciones significativamente más altas en personas mayores y prácticamente no se detecta en jóvenes.

¿Por qué aparece con la edad?

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A medida que el cuerpo envejece, se producen cambios en la composición química de la piel que favorecen la aparición del característico olor a viejo. Con el paso de los años, disminuye la capacidad antioxidante natural del organismo, lo que facilita la oxidación de determinadas grasas presentes en la superficie cutánea. Al mismo tiempo, se modifica la producción de sebo y cambia el proceso de renovación celular.

Como consecuencia de estas transformaciones biológicas, aumenta la formación del 2-nonenal, una molécula que se libera a través de la piel y puede impregnarse en la ropa, la ropa de cama y los ambientes cerrados.

Los científicos creen que este compuesto surge principalmente por la degradación de los ácidos grasos omega-7, especialmente el ácido palmitoleico, presentes en el sebo humano. A medida que estas grasas se oxidan, generan sustancias volátiles responsables del aroma que suele asociarse con el envejecimiento.

No existe una edad exacta para la aparición de este fenómeno. Sin embargo, las investigaciones indican que la producción de 2-nonenal comienza a aumentar de manera significativa a partir de los 40 años, aunque suele hacerse más perceptible entre los 60 y 70 años, cuando los cambios fisiológicos del envejecimiento son más notorios.

Esto no significa que todas las personas desarrollen el mismo olor ni con la misma intensidad. Factores como la genética, la alimentación, los hábitos de vida, determinadas enfermedades, la medicación y las condiciones ambientales pueden influir considerablemente.

El respaldo de la ciencia

En 2001, investigadores japoneses de la compañía Shiseido analizaron el olor corporal de distintos grupos etarios y detectaron que el 2-nonenal aparecía únicamente en personas de mediana edad y adultos mayores.

Posteriormente, investigaciones realizadas en Europa y Estados Unidos confirmaron que existen cambios químicos específicos en el olor corporal asociados al envejecimiento.

Algunos estudios incluso sugieren que el cerebro humano puede distinguir diferencias de edad a través del olfato de manera inconsciente, identificando señales químicas vinculadas al paso de los años.

¿Tiene relación con la falta de higiene?

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Uno de los principales errores es asociar el olor a viejo con una higiene deficiente. Los expertos remarcan que una persona puede bañarse todos los días y aun así presentar este aroma característico.

Esto ocurre porque el 2-nonenal no se elimina completamente con el lavado habitual, ya que se genera de forma continua como resultado de procesos biológicos internos.

Por supuesto, la acumulación de sudor, bacterias o ropa sin lavar puede intensificar otros olores corporales, pero no constituye la causa principal de este fenómeno.

El papel de la ropa y los ambientes

El olor suele hacerse más evidente en textiles y espacios cerrados.

Las fibras de la ropa, colchones, almohadas, sillones y cortinas pueden absorber los compuestos orgánicos emitidos por la piel y conservarlos durante largos períodos.

Por eso, muchas veces el aroma asociado al envejecimiento no proviene únicamente de la persona, sino también del entorno donde vive.

La ventilación insuficiente, la humedad y la falta de circulación de aire pueden potenciar esa percepción.

¿Se puede combatir el "olor a viejo"?

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Aunque no puede eliminarse por completo porque forma parte de procesos naturales del envejecimiento, existen hábitos que ayudan a reducirlo significativamente.

Mantener una higiene adecuada: los especialistas recomiendan utilizar jabones suaves que eliminen el exceso de grasa y células muertas sin dañar la barrera natural de la piel.

Cuidar la alimentación: las dietas ricas en frutas, verduras y alimentos con antioxidantes pueden ayudar a disminuir los procesos de oxidación que favorecen la formación del 2-nonenal.

Hidratar la piel: la piel seca tiende a acumular más células muertas y puede favorecer la persistencia de determinados olores.

Lavar con frecuencia la ropa y la ropa de cama: las prendas, sábanas y almohadas retienen compuestos orgánicos durante mucho tiempo, por lo que su limpieza regular resulta fundamental.

Ventilar los ambientes: abrir ventanas diariamente y favorecer la circulación del aire ayuda a evitar que los olores se acumulen en espacios cerrados.

Realizar actividad física: el ejercicio favorece la circulación sanguínea, mejora el metabolismo y contribuye al bienestar general del organismo.

Productos específicos: algunos productos desarrollados en Japón, especialmente aquellos elaborados con extracto de caqui (persimmon), fueron diseñados para ayudar a neutralizar el 2-nonenal y reducir este tipo de olor corporal. Aunque su uso se ha popularizado en algunos mercados, los especialistas sostienen que deben considerarse como un complemento dentro de una estrategia integral de cuidado personal.

Un fenómeno natural del envejecimiento

Lejos de ser una señal de descuido personal, el llamado olor a viejo es una consecuencia natural de los cambios químicos que experimenta el cuerpo con el paso de los años.

La identificación del 2-nonenal permitió comprender que detrás de este fenómeno existe una base biológica concreta y que su aparición forma parte del proceso normal de envejecimiento.

Aunque ciertos hábitos pueden ayudar a reducir su intensidad, los especialistas coinciden en que se trata de una característica fisiológica más del organismo humano, tan natural como la aparición de canas, la pérdida de elasticidad de la piel o las arrugas.