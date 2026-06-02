Juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran 3 testigos clave y crece la expectativa por el rol de Luque

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El médico aseguró haber visto al neurocirujano “de cuclillas en el piso besándole la mano” a Maradona, una conducta que consideró impropia desde el punto de vista profesional. Además, relató que debió intervenir para convencer al exfutbolista de realizarse una tomografía de control, estudio al que inicialmente se negaba.

Sin embargo, los cuestionamientos más importantes estuvieron vinculados a la posibilidad de que Luque encabezara la operación. Benvenutti sostuvo que tanto él como Stinfale entendían que el médico no debía asumir esa responsabilidad debido al fuerte vínculo emocional que mantenía con el paciente.

“Tenía una actitud de un fan, de un familiar afectado emocionalmente”, afirmó durante la investigación.

Asimismo, señaló que Luque estaba especializado principalmente en cirugías de columna y consideró que, por la complejidad del cuadro clínico y la relevancia del paciente, la intervención debía estar a cargo de un especialista con experiencia habitual en cirugías cerebrales.

Qué aportarán los empleados de Swiss Medical

Además de Benvenutti, el tribunal escuchará a Enrique Esteban Barrio y Germán Dornelli, integrantes del área administrativa de Swiss Medical que participaron en la coordinación de la asistencia domiciliaria brindada a Maradona tras su salida de la Clínica Olivos.

Ambos aparecen mencionados en los correos electrónicos mediante los cuales se gestionó el servicio médico para el exfutbolista y formaban parte del grupo de comunicación que integraban médicos, enfermeros y responsables de la prepaga durante la internación domiciliaria en el barrio San Andrés, en Tigre.

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Durante la instrucción, Dornelli explicó que su función era exclusivamente administrativa y logística. Según detalló, las decisiones médicas eran adoptadas por otras áreas de la empresa y luego su sector se encargaba de gestionar las autorizaciones correspondientes.

También precisó que la firma contratada para brindar la atención domiciliaria fue Medidom y que su tarea consistía en instrumentar las prestaciones aprobadas por la gerencia médica.

Los testimonios podrían resultar determinantes para esclarecer qué servicios fueron efectivamente solicitados, cuáles se autorizaron y cómo se organizó la asistencia médica en la vivienda donde Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020.