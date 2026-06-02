Wanda y Maxi López se dieron un apasionado beso: el truco que usaron para que Daniela Christiansson no se enoje

En ese contexto, los dos aceptaron sumarse a una propuesta muy particular impulsada por Telefe. Se trata de "Triángulo Amoroso", una producción en formato vertical en la que se interpretan a sí mismos y juegan con distintos episodios inspirados en su historia sentimental, marcada por el amor, las rupturas y los escándalos que durante años ocuparon titulares.

Desde que se anunció el proyecto, una de las mayores incógnitas giraba en torno a cómo resolverían las escenas románticas. Muchos espectadores esperaban ver de qué manera abordarían esos momentos teniendo en cuenta el pasado que comparten. Finalmente, la ficción respondió a esa expectativa con una secuencia que no pasó inadvertida.

La escena mostró a Wanda y Maxi protagonizando un apasionado beso, en una clara referencia a los momentos más recordados de las clásicas telenovelas argentinas. El fragmento se convirtió rápidamente en uno de los más comentados de la serie y logró captar la atención del público. De hecho, con los 11.8 puntos de rating se posicionó una vez más como uno de los programas más vistos de este lunes 1° de junio en la pantalla de Telefe.

Claro que desde las redes oficiales del canal acompañaron el video con una frase que alimentó aún más la repercusión: "Un beso que fue mucho más que una escena para ambos".

IG Triángulo Amoroso - beso Wanda y Maxi

Sin embargo, detrás de ese momento hubo un detalle técnico que llamó especialmente la atención. Muchos se preguntaron cómo se había llevado adelante la grabación considerando la actual relación de Maxi López con la modelo sueca Daniela Christiansson, con quien comparte su vida desde hace varios años y es padre de Elle y Lando.

La explicación fue simple: la producción recurrió a herramientas de inteligencia artificial para concretar la secuencia. Aun así, el resultado sorprendió a los fanáticos, que inundaron las publicaciones con comentarios y reacciones de todo tipo.

Entre los mensajes que más se destacaron apareció uno cargado de humor que rápidamente ganó repercusión: "Me muerouuuu, Wanda", una frase que muchos relacionaron con el recordado comentario que La China Suárez le dedicó a Wanda Nara durante un polémico vivo que tuvo gran impacto mediático.

c

Quién sería la nueva incorporación propuesta por Wanda Nara para la próxima edición de MasterChef Celebrity

Mientras avanza la planificación de una nueva edición de MasterChef Celebrity, en Telefe ya trabajan en los detalles para que el popular certamen gastronómico regrese a la pantalla hacia el tramo final de 2026. Aunque la señal aún no confirmó de manera oficial quiénes serán los participantes ni cuándo comenzarán las grabaciones, hay una figura que ya tendría asegurado su lugar: Wanda Nara volverá a asumir la conducción del ciclo.

Pero todo indica que la presencia de la empresaria no se limitará únicamente a su rol frente a cámara. En las últimas horas trascendió que también tendría influencia en la elección de algunos de los famosos convocados para integrar el elenco de esta nueva temporada.

Wanda Nara ok

La experiencia de la edición anterior habría sido determinante. En aquel momento, Wanda Nara colaboró en la incorporación de varias figuras que terminaron ganando protagonismo dentro del programa. Entre ellas estuvieron Maxi López y Evangelina Anderson, dos participantes que generaron una fuerte repercusión durante el desarrollo de la competencia. Además, gracias a la relación con el exfutbolista, también se sumó el Turco Husain, quien logró destacarse a lo largo del reality.

Por ese antecedente, la conductora tendría la posibilidad de acercar sugerencias y proponer nombres durante las reuniones de producción. De hecho, ya habría recomendado a dos personas de su entorno para formar parte de la próxima edición.

Embed

Según contó Martín Salwe la semana pasada en SQP (América TV), una de esas candidatas ya tendría prácticamente cerrado su desembarco en el programa. Se trata de Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, quien estaría lista para aceptar el desafío de cocinar en el reality más famoso de la televisión.

Lo cierto es que Nora ya tuvo recientemente una experiencia artística al participar de la serie vertical protagonizada por su hija, Triángulo amoroso. En aquella ocasión se mostró muy conforme con la propuesta y expresó: “Ocurrencias de Wanda. Fue divertido, la pasé muy bien, me gustó. Yo no tengo vergüenza y me gustó la actuación”.

Además, se sabe que durante su juventud había pensado en desarrollar una carrera vinculada al mundo artístico, aunque finalmente optó por dejar de lado ese proyecto para acompañar el crecimiento profesional y mediático de sus hijas.

Por otra parte, el segundo nombre impulsado por Wanda Nara sería el de Daniela Christiansson, actual pareja de Maxi López. La modelo sueca reside actualmente en Buenos Aires junto a sus hijos, Elle y Lando, y aparece entre las opciones que despiertan mayor expectativa para integrar el casting.

Respecto de esa posibilidad, el exfutbolista admitió que tiene algunas dudas sobre los momentos que podrían generarse entre Daniela y Wanda, especialmente por las preguntas incisivas que suele realizar la conductora. Sin embargo, también aclaró que la decisión dependerá únicamente de la modelo. Por ahora, el interrogante sigue vigente y resta saber si finalmente aceptará ser parte de la nueva temporada de MasterChef Celebrity.