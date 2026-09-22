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La curiosa reacción del Dibu Martínez al partido de despedida de Lionel Messi

El Dibu Martínez fue consultado por la prensa sobre el futuro homenaje a Lionel Messi y sorprendió con una particular respuesta.

22 sept 2026, 13:23
La curiosa reacción del Dibu Martínez al partido de despedida de Lionel Messi

La curiosa reacción del Dibu Martínez al partido de despedida de Lionel Messi

La curiosa reacción del Dibu Martínez al partido de despedida de Lionel Messi

La curiosa reacción del Dibu Martínez al partido de despedida de Lionel Messi

Emiliano "Dibu" Martínez fue consultado sobre el partido de despedida de Lionel Messi de la Selección argentina y sorprendió con su respuesta. El arquero fue abordado por la prensa a su llegada a Ezeiza y, al ser consultado al respecto, lanzó: "La verdad pensé que ya se había retirado".

La frase llamó la atención entre los presentes. Luego, Martínez agregó: "Tener la posibilidad de retirarse acá en la Argentina es un sueño para él y trataremos que sea un lindo día para él".

Qué se dijo sobre el vínculo entre Dibu Martínez y Lionel Messi

En Arriba Argentinos (El Trece), Pablo Gravellone se refirió al vínculo entre los jugadores y señaló: "Dibu declara siempre sin cassette. Yo no sé si es chicana, si es su forma de hablar. Siempre les dije en esta mesa que Messi y Dibu Martínez son de grupos diferentes". Y precisó: "Dibu no es de la mesa chica de Messi. Se respetan, se admiran obviamente. Fueron buenos compañeros".

Luego de que anunciara su retiro de la Selección argentina el pasado 31 de agosto, se supo que Lionel Messi tendrá su partido de despedida luciendo la camiseta albiceleste. El capitán fue incluido por Lionel Scaloni en la lista de convocados para la próxima fecha FIFA, aunque tendrá participación únicamente en el último amistoso. El esperado regreso será el 6 de octubre, cuando Argentina se enfrente a Benín en el estadio Monumental, antes de dos compromisos previos que tendrá la Selección.

La carta con la que Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.

     

 

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