Netflix: Brad Pitt sorprende con el estreno de una nueva película y es la más esperada de 2026

De qué trata Las nuevas desventuras de Cliff Booth en Netflix

El nuevo tráiler mostró a un Cliff Booth diferente. El personaje que en Érase una vez en Hollywood acompañaba a Rick Dalton durante una etapa complicada de su carrera ahora tendrá que ganarse la vida con distintos trabajos.

La actividad que ocupará el centro de la historia será otra. Cliff se convertirá en un fixer, es decir, alguien contratado para solucionar problemas delicados antes de que lleguen a convertirse en un escándalo público.

Su experiencia como doble de acción, sus contactos dentro de la industria y los métodos que aprendió durante años le permitirán moverse por un Hollywood en el que las apariencias tendrán un peso fundamental.

Los encargos que recibirá estarán vinculados con asesinatos, chantajes, robos y extorsiones. Algunos involucrarán a figuras importantes de la industria cinematográfica. Otros estarán relacionados con personajes menos conocidos que también necesitarán que determinados asuntos permanezcan lejos de la prensa y de las autoridades.

Tarantino escribió la historia y Fincher dirigió la película

Quentin Tarantino escribió el guion, mientras que David Fincher asumió la dirección. De esta manera, el creador de Cliff Booth volverá a desarrollar una historia protagonizada por el personaje, pero dejará la puesta en escena en manos de otro cineasta.

La combinación reunirá además a Fincher con Brad Pitt, quienes ya trabajaron juntos en diferentes producciones a lo largo de sus carreras.

En esta oportunidad, Pitt regresará a un personaje que le permitió obtener el Oscar a mejor actor de reparto por su trabajo en Érase una vez en Hollywood.

La nueva película no continuará la historia de Rick Dalton, sino que utilizará a Cliff como punto de conexión con aquel universo. La transformación del personaje será uno de los elementos centrales de la propuesta.

El tráiler también anticipó una combinación de situaciones criminales con el humor característico del personaje. Cliff seguirá utilizando sus conocimientos y experiencia para resolver problemas, aunque esta vez las situaciones serán mucho menos convencionales.

La película llegará primero a IMAX y después a Netflix

Las nuevas desventuras de Cliff Booth tendrá una ventana exclusiva de dos semanas en IMAX antes de su estreno en streaming.

En ambos casos, el estreno cinematográfico quedará situado durante la última semana de noviembre. Después de esa ventana exclusiva, la película llegará al catálogo global de Netflix el 23 de diciembre de 2026.

La estrategia permitirá que el público pueda ver primero la nueva aventura de Cliff en una pantalla IMAX y, posteriormente, acceder a la producción desde la plataforma.

El tráiler presentado ahora funciona como una primera muestra de lo que encontrará el público. La historia trasladará a Cliff desde el mundo de los dobles de acción hasta una red de encargos, secretos y delitos que se desarrollará en el Hollywood de 1977.

Tráiler oficial de Las nuevas desventuras de Cliff Booth en Netflix