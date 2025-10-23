En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Punta Del Este
vacaciones
¡Imposible!

Escándalo por el precio del verano: revelan cuánto cuesta alquilar una casa en Punta del Este y estallaron las redes

Lo que cuesta el verano soñado en Punta del Este: el precio en dólares que dejó helados a todos. Enterate.

Escándalo por el precio del verano: revelan cuánto cuesta alquilar una casa en Punta del Este y estallaron las redes

En medio de la euforia por planificar las vacaciones de verano, un grupo de streamers decidió hacer una broma en vivo que terminó mostrando una realidad que pocos imaginaban: cuánto cuesta alquilar una casa “zarpada” en José Ignacio, la zona más exclusiva de Punta del Este.

Leé también Desafío visual: encontrá la "jirafa intrusa" en menos de 7 segundos
Desafío visual: encontrá la jirafa intrusa en menos de 7 segundos

Lo que comenzó como una simple llamada a una inmobiliaria terminó en un momento viral que dejó a todos mudos: el valor por un mes completo en una de las propiedades más buscadas de Uruguay asciende a 65.000 dólares. Sí, sesenta y cinco mil.

El streamer comenzó su llamada con tono casual, pero dejando en claro que el presupuesto no era una limitación. “Yo quiero entender cuánto vale realmente una casa muy zarpada en Punta del Este del 20 de diciembre al 20 de enero. Nosotros somos siete, puede venir más familia, pero algo grande, amplio, cómodo… No habría tema con lo que sería el costo, simplemente quiero saber qué referencias buenas tenés”, preguntó el conductor del stream.

Del otro lado de la línea, una agente inmobiliaria con acento uruguayo respondió con naturalidad, describiendo una casa que parecía sacada de una película:

“Tiene bajada directa a la playa, al lado del faro. Es una casa grande, cinco cuartos, pero es como una casa para 14 personas más o menos.”

Pileta, cancha de fútbol y chef personal: la vida de los millonarios en José Ignacio La mujer siguió detallando las comodidades del lugar con total normalidad: “Tiene una canchita de fútbol sintético arriba, parrillero cerrado y abierto, piscina, sala de juegos, cancha de tenis, cancha de bochas y hasta sector para niños. Y sí, tenés jardín y bajada directa a la playa. El fondo da a la laguna, es hermosa.”

El streamer, sorprendido, intentó confirmar si podía sumar personal de servicio a su estadía : “Yo quería llevar personal. Llevaría chef. ¿Se puede?”

“Sí, claro. Podemos conseguir. Se puede conseguir”, respondió la agente con total naturalidad.

Y ahí llegó la cifra que hizo temblar al chat del stream y encendió las redes sociales: “Esa más o menos está en unos 65.000 dólares todo el mes.”

En cuestión de segundos, los comentarios estallaron. En tono de humor, el conductor cerró la llamada diciendo: “José Ignacio, 65 lucas verdes. Un mesecito tranquilo para irte de vacaciones con el aguinaldo. Ese puchito que te sobró de agosto…”

José Ignacio es, sin dudas, el epicentro del lujo en el verano sudamericano. Allí veranean celebridades, empresarios y figuras del espectáculo. Las casas con vista al mar pueden superar los 100.000 dólares mensuales, dependiendo de los servicios que se incluyan: personal, mantenimiento, y hasta seguridad privada.

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Punta Del Este vacaciones
Notas relacionadas
Nueva función en WhatsApp: qué son los nombres de usuario y cómo hacer para reservar el tuyo
Estudio: advierten que la mala salud bucal puede disparar el riesgo de ACV
Pan de atún sin harina: la receta fácil, rápida y saludable que va a cambiar todas tus comidas

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar