Escándalo por el precio del verano: revelan cuánto cuesta alquilar una casa en Punta del Este y estallaron las redes

“Tiene bajada directa a la playa, al lado del faro. Es una casa grande, cinco cuartos, pero es como una casa para 14 personas más o menos.”

Pileta, cancha de fútbol y chef personal: la vida de los millonarios en José Ignacio La mujer siguió detallando las comodidades del lugar con total normalidad: “Tiene una canchita de fútbol sintético arriba, parrillero cerrado y abierto, piscina, sala de juegos, cancha de tenis, cancha de bochas y hasta sector para niños. Y sí, tenés jardín y bajada directa a la playa. El fondo da a la laguna, es hermosa.”

El streamer, sorprendido, intentó confirmar si podía sumar personal de servicio a su estadía : “Yo quería llevar personal. Llevaría chef. ¿Se puede?”

“Sí, claro. Podemos conseguir. Se puede conseguir”, respondió la agente con total naturalidad.

Y ahí llegó la cifra que hizo temblar al chat del stream y encendió las redes sociales: “Esa más o menos está en unos 65.000 dólares todo el mes.”

En cuestión de segundos, los comentarios estallaron. En tono de humor, el conductor cerró la llamada diciendo: “José Ignacio, 65 lucas verdes. Un mesecito tranquilo para irte de vacaciones con el aguinaldo. Ese puchito que te sobró de agosto…”

José Ignacio es, sin dudas, el epicentro del lujo en el verano sudamericano. Allí veranean celebridades, empresarios y figuras del espectáculo. Las casas con vista al mar pueden superar los 100.000 dólares mensuales, dependiendo de los servicios que se incluyan: personal, mantenimiento, y hasta seguridad privada.