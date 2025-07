Según revelaron en esa publicación, los sobrinos herederos de Quino –quienes gestionan los derechos de su obra desde su fallecimiento– decidieron no renovar el contrato con Ediciones de la Flor. No se brindaron detalles específicos sobre las razones, pero el tono del comunicado deja entrever que fue una decisión unilateral, no consensuada con la editorial.