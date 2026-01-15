Flor de la V salió al cruce de Maxi López tras el repudio que generaron sus dichos: "Me provoca pena..."

"Todo el mundo me escribió y me decía: ‘los dichos transfóbicos’. Para mí no tuvo mala intención, yo lo veo con cero mala intención. Lo importante de esto es que a mucha gente no le cayó bien y les llama la atención", dijo Flor en Los Profesionales de Siempre (El Nueve).

No obstante, remarcó que sintió alegría por el apoyo de la gente y considerar que el comentario había sido de mal gusto: "No me parece para tanto, entiendo que los medios lo levantaron, no sé si porque no hay noticias. Comparado con lo que me han dicho, en este caso…lo interesante es que todos reaccionaron, hay algo que tácitamente que ya se instaló que hay cosas que no”.

Sin embargo, sumó: “Me provoca pena por eso, que vulnera a un colectivo que está vulnerado. Hay chicas que la pasan mal, que sufren victimización, que no tienen acceso a nada, esas la pasan mal”.

Embed

Qué dijo Maxi López sobre el embarazo de Daniela Christiansson

Maxi López regresó al país para retomar las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe) y sumarse al staff de OLGA, uno de los canales de streaming con mayor crecimiento del último año, Maxi López transita un presente atravesado por cambios personales y profesionales. En medio de esa agenda intensa, el exfutbolista vive un momento de profunda emoción marcado por la reciente paternidad.

El motivo de su felicidad es el nacimiento de Lando, su quinto hijo, quien llegó al mundo el 31 de diciembre a las 9.22 de la mañana en Suiza. El parto fue por cesárea, una decisión que no coincidía con el deseo inicial de Daniela Christiansson, ya que la modelo sueca había preferido un parto natural luego de haber pasado por una cesárea con el nacimiento de Elle, su primera hija en común.

En ese contexto, y teniendo en cuenta que Daniela atraviesa el puerperio acompañada únicamente por sus hijos, la decisión no fue sencilla. Maxi contó que debió conversar con su esposa para reorganizar los planes y adelantar el nacimiento, de modo de poder estar presente y regresar rápidamente a la Argentina para cumplir con compromisos laborales previamente asumidos.

Invitado a Cortá por Lozano (Telefe), el ex de Wanda relató con detalle cómo vivió ese proceso y las emociones que lo atravesaron. “Me hizo bien. Me vine con el corazón lleno, que eso era lo que necesitaba, pasar un poquitito de tiempo allá con mi nena, con mi señora. Y bueno, Landito también, que nació el 31 de diciembre. Hasta el último día, me tuvo, 9:22 de la mañana”, expresó.

En la charla, también explicó que la fecha de nacimiento originalmente prevista no coincidía con la de fin de año. “Estaba todo planeado para el 19 o 20 de diciembre. Llego a Suiza, hablo con mi mujer y me dice: 'Cambió todo, no es más programado, es natura l'”, recordó. Fue entonces cuando Maxi aclaró que ya tenía definida la fecha en la que debía presentarse nuevamente en Buenos Aires para continuar con las grabaciones de MasterChef Celebrity, motivo por el cual aguardaron hasta último momento la posibilidad de un parto natural antes de tomar una decisión definitiva.

“Claro, me quería morir. En ese momento, todo que sí. Aguanté”, recordó el exfutbolista, apremiado por los tiempos y las obligaciones laborales. Con el correr de los días, el nacimiento de Lando se hacía esperar y el bebé parecía no tener apuro en llegar. Ya cerca de fin de año, y ante la incertidumbre, Maxi conversó con Daniela y le pidió avanzar con una cesárea para concretar el nacimiento del nuevo integrante de la familia. “No aguanté”, admitió.

En ese marco, relató con tono distendido la charla que mantuvo con el médico, sorprendiendo a todos en el estudio. “El 31 no quería salir el chico. Y le dije al doctor: 'Vamos a hacerlo salir, por favor, que yo tengo que volver a cocinar, si no me van a cocinar acá arriba. Si no vuelvo, me matan'”, contó, y aclaró que su esposa ya se encontraba a término, con nueve meses y dos días de gestación.

Finalmente, el nacimiento transcurrió sin complicaciones y la familia pudo regresar rápidamente a su hogar. “Salió todo bien, perfecto, después de dos días ya estábamos en casa, pude disfrutar bien de todo, me hubiese gustado disfrutar de mucho más, pero qué va a ser…”, concluyó Maxi, quien poco después viajó a la Argentina para retomar sus compromisos laborales, mientras Daniela permaneció en Suiza junto al bebé y Elle.