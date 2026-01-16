Eduardo Feinmann aniquiló a Pablo Echarri por salir a justificar a Luca Martin

Ante el ataque hacia su mujer, Pablo Echarri decidió intervenir y responder con firmeza: "Che, cagón, vivió más de 20 años conmigo el chico… ¿No tenés nada para decirme? ¿O solo vigilanteás mujeres?".

La réplica de Feinmann no tardó en llegar y fue igual de contundente: "Parece que no le enseñaste respeto, Pablo Echarri. Sobre todo respeto a los mayores".

Y continuó: "Vos siempre defendiendo corruptos y ladrones. Pablo Echarri, te callaste la boca cuatro años con el vacunatorio vip, con el robo de vacunas, con el 1000% de inflación acumulada, con el 42% de pobres y con el 70% de niños pobres, ¿y ahora venís a hablar? ¿Dónde estas escondido?".

"Cierto. Dijo que había que fingir demencia. ¿Qué valores podés enseñar?", cerró.

eduardo feinmann

Qué dijo Pablo Echarri sobre Chiche Gelblung

Los dichos de Luca Martin sobre Chiche Gelblung siguen generando repercusiones. Las críticas no solo se dirigieron hacia el joven, sino también hacia sus padres, Nancy Dupláa y Matías Martin, con voces como la de Eduardo Feinmann sumándose al debate. Sin embargo, en las últimas horas quien decidió respaldarlo públicamente fue su papá del corazón, Pablo Echarri.

En pareja con Dupláa desde hace décadas y padre junto a ella de Morena y Julián, el actor asumió el rol de criar a Luca desde pequeño, siempre reconociendo el lugar de su padre biológico. Con este contexto, el ciclo Puro Show (El Trece) buscó la palabra de Echarri para conocer su postura frente a la polémica que se instaló.

Lejos de suavizar la situación, el actor encendió aún más la controversia al hablar sin rodeos contra Gelblung, defendiendo al hijo de su mujer. "La verdad es que a Chiche mucho no lo queremos en casa. Los chicos de hoy en día dicen la verdad a boca de jarro, él no ha mentido", expresó ante los cronistas que lo interceptaron. Y cuando le preguntaron si consideraba que Luca había exagerado al llamarlo viejo, respondió con firmeza: "Quizás se sintió ofendido porque le dijo 'viejo' pero nada de lo que dijo Luca es mentira. No tendrá 300 años pero casi".

Consultado sobre la educación de los chicos y el respeto hacia los mayores, Echarri volvió a ser contundente. "Repito: Chiche no es alguien a quien particularmente quiera mucho, lo conozco hace 33 años y cada vez que se ha acercado con un interés periodístico, me ha jugado sucio. No estamos hablando de un abuelito bueno sino de alguien que maltrata a sus compañeros", disparó sin filtro.

El actor fue más allá y redobló la crítica hacia el periodista: "La falta de escrúpulos para conseguir la noticia es algo de lo que se ha vanagloriado siempre. Sus discípulos es lo que más destacan de él. Además, que le haya dicho pelotudo a Luca no me sorprende, le ha dicho cosas peores a los que trabajan con él".