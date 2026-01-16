Maxi López reveló que habló con Flor de la V tras el polémico chiste y cuál fue la reacción de ella

Además, contó cómo fue el contacto con la conductora: "Hablé personalmente con ella, porque me parece que era lo mejor. Hubo un mensaje".

Salwe insistió: "¿Alguien te corrigió el aire sobre cuando vos hiciste el comentario?". López fue claro: "Ya les comenté. No. Yo estoy empezando en esto y la verdad que, si a veces me equivoco, pido perdón, y si alguien se sintió ofendido, pido perdón, porque no voy por ahí, no es lo que quiero".

El exjugador también reflexionó sobre su experiencia en los medios: "A veces digo cosas y después pasan ideas que no son las que yo quise compartir o las que quiero compartir".

Por último, habló sobre su participación en el streaming: "Lo estoy pasando bien, me llevo bien con los chicos, o sea, es un formato nuevo para mí, obviamente. Entonces, trato de adaptarme y trato de ir llevando las cosas con la mayor naturalidad sin faltarle respeto a nadie, porque me parece fundamental ser educado".

Embed

Qué dijo Flor de la V tras los polémicos dichos de Maxi López

Tras las polémicas declaraciones de Maxi López hacia Flor de la V en Olga, la conductora decidió dedicar unos minutos en su programa para dar su versión. Allí buscó quitar dramatismo al episodio, aunque también aprovechó para reflexionar sobre cómo el público se volcó a brindarle apoyo.

El exfutbolista y actual participante de MasterChef Celebrity (Telefe) vivió una mañana complicada. Todo comenzó con un juego transmitido en un ciclo de streaming que rápidamente generó una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios señalaron sus palabras como transfóbicas.

“¿A quién le preferirías dar un pico? Pensalo, si le tenés que dar a un varón”, le preguntó la conductora en vivo. Tras unos segundos de silencio, el ex de Wanda Nara contestó: “No sería solo masculino, tendría que ser… a Florencia de la V, por ejemplo”.

La respuesta no pasó desapercibida y, como era previsible, desató una fuerte repercusión digital. En cuestión de minutos, el teléfono de Florencia se llenó de mensajes que la advertían sobre lo ocurrido. Ante esa situación, decidió no guardar silencio y dar su opinión públicamente.

"Todo el mundo me escribió y me decía: ‘los dichos transfóbicos’. Para mí no tuvo mala intención, yo lo veo con cero mala intención. Lo importante de esto es que a mucha gente no le cayó bien y les llama la atención", expresó Flor en Los Profesionales de Siempre (El Nueve).

Aun así, destacó que lo que más la conmovió fue el respaldo de la audiencia, aunque reconoció que el comentario fue desafortunado: "No me parece para tanto, entiendo que los medios lo levantaron, no sé si porque no hay noticias. Comparado con lo que me han dicho, en este caso… lo interesante es que todos reaccionaron, hay algo que tácitamente que ya se instaló que hay cosas que no”.

Finalmente, agregó una reflexión más profunda: “Me provoca pena por eso, que vulnera a un colectivo que está vulnerado. Hay chicas que la pasan mal, que sufren victimización, que no tienen acceso a nada, esas la pasan mal”.