La foto del misterioso y elegante regalo de Rusherking a Wanda Nara

Incluso en uno de los pasajes al aire la conductora tiró un sutil palito para la China Suárez, ex novia de Rusherking, a lo que él reaccionó con picardía: “Ya sabía que caía yo en la volteada. Estoy ligando mucho, pero a Wanda dámela siempre de amiga”, confió.

Rusherking hace un tiempo se encuentra soltero tras el final de relación con Ángela Torres aunque a fines del año pasado surgieron rumores de romance con Stef Jegier, azafata del programa Buenas noches familia (El Trece) de Guido Kaczka..

rusherking regalo a wanda nara

La curiosa coincidencia de Wanda Nara y la China Suárez al hablar de Mauro Icardi

Un video que se volvió viral en los últimos días expuso una llamativa coincidencia entre Wanda Nara y la China Suárez con respecto a la intimidad con Mauro Icardi.

Las frases utilizadas por ambos son casi idénticas, lo que encendió las redes y reavivaron la eterna novela que nació hace varios años atrás y las enfrentó por completo. Fue la especialista en redes Juariu quien compartió desde su cuenta un video comparativo que rápidamente explotó entre los usuarios.

En las imágenes se contraponen declaraciones de Wanda Nara, de cuando aún estaba en pareja con Mauro Icardi, con un testimonio más reciente de la China Suárez y las coincidencias son increíbles.

En uno de los fragmentos rescatados, se escucha a la conductora de MasterChef Celebrity recordando su vínculo con el futbolista en una entrevista con Susana Giménez cuando decía enamorada: “Él me supo dar seguridad, me dio tranquilidad. Me decía ‘se rompió el foquito, te lo cambio yo’”.

La secuencia continúa con una nota que Eugenia Suárez le dio a Moria Casán, donde también remarca el impacto emocional que tuvo Icardi en su vida. “Lo que me pasó con Mauro es que me dio una seguridad, que si yo no la hubiese tenido, no me hubiese mandado tan de cabeza”, remarcó la actriz perdidamente enamorada.

Y lo que terminó de generar más polémica llegó cuando aparece otra frase de la China que parece un espejo del relato de Wanda. En el video, se la escucha decir: “Y me decía: ‘¿Qué hacés cambiando la bombita de luz? Dejá que lo hago yo’”.

Las similitudes entre ambos discursos no pasaron desapercibidas y generaron una catarata de comentarios, teorías y debates entre los seguidores del escándalo. Incluso la propia Juariu reaccionó con sorpresa al publicar el material y sentenció en sus historias: “¡Chicos, qué fuerte!”.