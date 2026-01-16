La foto del misterioso y elegante regalo de Rusherking a Wanda Nara

En medio del revuelo por la reciente separación de Martín Migueles y el escándalo que rodea al vínculo, Wanda Nara sorprendió al mostrar el lindo regalo de parte un famoso.
La conductora Wanda Nara sorprendió en las redes al mostrar los presentes que recibió especialmente del cantante Rusherking, quien está en MasterChef Celebrity.
Fue a través de sus historias de Instagram donde la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) mostró la foto de los presentes que recibió de Rusherking.
"Gracias @rusherking", agradeció la ex de Mauro Icardi al mostrar la imagen con las bolsas de reconocidas marcas en fila en el sillón de su camarín que le hizo llegar especialmente el cantante.
Cabe recordar que Rusherking está como participante especial del reality gastronómico y se ve que quedó buena onda entre los dos tras los diálogos en las grabaciones.
Incluso en uno de los pasajes al aire la conductora tiró un sutil palito para la China Suárez, ex novia de Rusherking, a lo que él reaccionó con picardía: “Ya sabía que caía yo en la volteada. Estoy ligando mucho, pero a Wanda dámela siempre de amiga”, confió.
Rusherking hace un tiempo se encuentra soltero tras el final de relación con Ángela Torres aunque a fines del año pasado surgieron rumores de romance con Stef Jegier, azafata del programa Buenas noches familia (El Trece) de Guido Kaczka..
Un video que se volvió viral en los últimos días expuso una llamativa coincidencia entre Wanda Nara y la China Suárez con respecto a la intimidad con Mauro Icardi.
Las frases utilizadas por ambos son casi idénticas, lo que encendió las redes y reavivaron la eterna novela que nació hace varios años atrás y las enfrentó por completo. Fue la especialista en redes Juariu quien compartió desde su cuenta un video comparativo que rápidamente explotó entre los usuarios.
En las imágenes se contraponen declaraciones de Wanda Nara, de cuando aún estaba en pareja con Mauro Icardi, con un testimonio más reciente de la China Suárez y las coincidencias son increíbles.
En uno de los fragmentos rescatados, se escucha a la conductora de MasterChef Celebrity recordando su vínculo con el futbolista en una entrevista con Susana Giménez cuando decía enamorada: “Él me supo dar seguridad, me dio tranquilidad. Me decía ‘se rompió el foquito, te lo cambio yo’”.
La secuencia continúa con una nota que Eugenia Suárez le dio a Moria Casán, donde también remarca el impacto emocional que tuvo Icardi en su vida. “Lo que me pasó con Mauro es que me dio una seguridad, que si yo no la hubiese tenido, no me hubiese mandado tan de cabeza”, remarcó la actriz perdidamente enamorada.
Y lo que terminó de generar más polémica llegó cuando aparece otra frase de la China que parece un espejo del relato de Wanda. En el video, se la escucha decir: “Y me decía: ‘¿Qué hacés cambiando la bombita de luz? Dejá que lo hago yo’”.
Las similitudes entre ambos discursos no pasaron desapercibidas y generaron una catarata de comentarios, teorías y debates entre los seguidores del escándalo. Incluso la propia Juariu reaccionó con sorpresa al publicar el material y sentenció en sus historias: “¡Chicos, qué fuerte!”.