Chechu Bonelli hizo una reveladora aclaración de su separación de Darío Cvitanich: "Duele"

Sobre la accusación del ex futbolista de un insistente pedido de ella cuando se encontraba en medio de un velorio, Chechu Bonelli se defendió: "Ayer me enteré que estaba en un funeral, qué se yo. Le mandé la lista de cosas de las nenas para que compre en el carrito y sale a la luz lo que le molesta, mantegamos códigos de la pareja también. Si contamos las cosas vamos a contarlas bien".

"Darío hasta que fuimos marido y mujer me respetó hasta el último día, lo que hizo desde que se fue de mi casa ya es asunto de él", volvió a reiterar.

Y cerró molesta por el ruido mediático que alcanzó el tema: "Somos todos grandes y cada uno se haga responsable de lo suyo. Es un excelente padre y marido en su momento, nunca me van a escuchar hablar mal de él, lo amé con toda mi alma durante 14 años. Entonces que haya odio y enojo me duele y me desgasta".

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Darío Cvitanich cruzó fuerte a Chechu Bonelli por el escándalo con su mascota

Darío Cvitanich decidió romper el silencio en una nota con Intrusos (América Tv) y dar su versión en medio del escándalo por un perro que tenía con su ex, Chechu Bonelli.

"No me gusta este circo mediático, pero me parece que tengo todo el derecho a dar mi postura. Lo que dice mi cuñada, mis hermanos y mi entorno está todo a cuenta de ellos, que vivieron muchas historias conmigo y que me han acompañado cuando yo empecé mi carrera. Ellos son una palabra autorizada para poder emitir opiniones", aclaró el ex futbolista.

"Siempre me manejé de una manera muy tranquila, muy transparente. Tomé una decisión hace más de un año, hice todo lo que tenía que hacer, terminé dividiendo las cosas y firmando un acuerdo de divorcio", continuó.

Y aclaró sobre el inicio de su relación con Ivana Figueiras: "Ivana apareció en mi vida mucho tiempo después de mi separación. Tengo que defender mi nombre y el nombre de mi pareja, que se tuvo que bancar el hate de mucha gente", cerró firme.