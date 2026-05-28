Chechu Bonelli hizo una reveladora aclaración de su separación de Darío Cvitanich: "Duele"

Chechu Bonelli volvió a referirse a su separación de Darío Cvitanich tras 14 años juntos y decidió despejar cualquier tipo de dudas sobre cómo fue ese final del matrimonio.
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La periodista Chechu Bonelli habló sobre el final del matrimonio con Darío Cvitanich tras 14 años juntos y enfrentó las versiones de terceros en discordia.
Chechu Bonelli volvió a referirse a su separación de Darío Cvitanich tras 14 años juntos y decidió despejar cualquier tipo de dudas sobre cómo fue ese final del matrimonio.
"Salgo a hablar hoy y no hablo más, me provoca un agotamiento físico y mental y es un tema que ya quiero dar por cerrado, ya pasó un año y se fueron filtrando cosas privadas que no me gustaron que salieran a la luz", comenzó la periodista en diálogo con el ciclo Puro Show (El Trece).
En ese sentido, remarcó sobre su ex: "Darío fue una persona respetuosa hasta el último día que estuvo en mi casa, me respetó hasta el último día, desde que se fue ya es libre de hacer lo que quiera con su vida".
"Después salieron un montón de cosas que él es grande de hace lo que quiera. No me fue infiel, sí me hubiese gustado enterarme por él que estaba en pareja no enterarme por la tele, yo se los tuve que decir a mis ijas y fue un baldazo de agua fría. Estoy en el proceso de duelo", reconoció visiblemente angustiada.
Sobre la accusación del ex futbolista de un insistente pedido de ella cuando se encontraba en medio de un velorio, Chechu Bonelli se defendió: "Ayer me enteré que estaba en un funeral, qué se yo. Le mandé la lista de cosas de las nenas para que compre en el carrito y sale a la luz lo que le molesta, mantegamos códigos de la pareja también. Si contamos las cosas vamos a contarlas bien".
"Darío hasta que fuimos marido y mujer me respetó hasta el último día, lo que hizo desde que se fue de mi casa ya es asunto de él", volvió a reiterar.
Y cerró molesta por el ruido mediático que alcanzó el tema: "Somos todos grandes y cada uno se haga responsable de lo suyo. Es un excelente padre y marido en su momento, nunca me van a escuchar hablar mal de él, lo amé con toda mi alma durante 14 años. Entonces que haya odio y enojo me duele y me desgasta".
Darío Cvitanich decidió romper el silencio en una nota con Intrusos (América Tv) y dar su versión en medio del escándalo por un perro que tenía con su ex, Chechu Bonelli.
"No me gusta este circo mediático, pero me parece que tengo todo el derecho a dar mi postura. Lo que dice mi cuñada, mis hermanos y mi entorno está todo a cuenta de ellos, que vivieron muchas historias conmigo y que me han acompañado cuando yo empecé mi carrera. Ellos son una palabra autorizada para poder emitir opiniones", aclaró el ex futbolista.
"Siempre me manejé de una manera muy tranquila, muy transparente. Tomé una decisión hace más de un año, hice todo lo que tenía que hacer, terminé dividiendo las cosas y firmando un acuerdo de divorcio", continuó.
Y aclaró sobre el inicio de su relación con Ivana Figueiras: "Ivana apareció en mi vida mucho tiempo después de mi separación. Tengo que defender mi nombre y el nombre de mi pareja, que se tuvo que bancar el hate de mucha gente", cerró firme.