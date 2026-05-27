Sabrina Rojas fulminó a un participante de Gran Hermano con una frase letal: "Qué raro..."

La conductora también hizo criticó la flexibilidad de las reglas. “Uno se va porque tiene a la madre enferma, ahora quiere volver, vuelve con toda la data”, cerró.

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¿Cuál fueron las condiciones que puso Andrea del Boca para volver a Gran Hermano, Generación Dorada?

Andrea del Boca volvió a convertirse en tema de conversación dentro del mundo de Gran Hermano (Telefe) luego de que se conocieran detalles explosivos sobre las condiciones que habría puesto para regresar a la casa más famosa del país. La información fue revelada por el periodista Guido Záffora en DDM (América TV), donde aseguró que detrás de la negociación existieron reuniones secretas, tensión con el canal y un fuerte tire y afloje económico encabezado por el abogado Juan Pablo Fioribello.

Según contó el panelista en el ciclo de Mariana Fabbiani, las conversaciones se llevaron adelante en el hotel Hilton y no fueron sencillas. Desde Telefe, en un principio, no estaban dispuestos a aceptar las pretensiones económicas de la actriz, aunque Fioribello habría insistido hasta conseguir el acuerdo que buscaban. "Telefe no quería soltar la platita, pero Fioribello quería arreglar el dinero y le salió como quería", lanzó Záffora al aire, dejando en evidencia la intensidad de la negociación.

La cifra que trascendió sorprendió incluso a los integrantes del programa: Andrea habría acordado un pago de 2.250.000 pesos por día dentro del reality. De acuerdo a lo detallado por el periodista, se trataría de una suma seis veces superior a la que habría percibido Charlotte Caniggia durante su paso por el programa. El dato generó impacto tanto por el monto como por las diferencias que existirían entre los distintos participantes convocados por la producción.

Pero el aspecto económico no habría sido el único punto importante dentro del contrato. Siempre según la información difundida en DDM (América TV), la actriz también habría solicitado condiciones especiales para su permanencia en la casa. Entre ellas, cuidados específicos con los planos de cámara y un acceso completamente restrictivo al confesionario. Un acuerdo de privilegio que terminó llamando todavía más la atención luego del error que Andrea habría cometido apenas cuatro días después de su regreso al reality.