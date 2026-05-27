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Sabrina Rojas fulminó a un participante de Gran Hermano con una frase letal: "Qué raro..."

Sabrina Rojas fue contundente al dar su opinión sobre el desempeño de un jugador de Gran Hermano Generación Dorada.

27 may 2026, 12:15
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Sabrina Rojas fulminó a un participante de Gran Hermano y fue letal: Qué raro me cae
Sabrina Rojas fulminó a un participante de Gran Hermano y fue letal: Qué raro me cae

Sabrina Rojas fulminó a un participante de Gran Hermano y fue letal: "Qué raro me cae"

Sabrina Rojas volvió a demostrar que las palabras no le faltan. En su paso por Sálvese Quien Pueda —el ciclo de América TV que conduce en lugar de Yanina Latorre—, la conductora sorprendió con una opinión filosa sobre Brian Sarmiento, uno de los jugadores más polémicos de Gran Hermano: Generación Dorada.

Mientras el panel debatía sobre las estrategias y los cruces dentro de la casa más famosa del país, Sabrina no dudó: "Qué raro me cae Brian Sarmiento, siempre está como muy patotero", lanzó, directa y sin rodeos.

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Aunque reconoció que el participante llegó más calmo en esta segunda vuelta, la conductora dejó en claro que no confía demasiado en el cambio: "Cuando tenga una cosita para agrandarse, viste que él se sube a un caballo enseguida", cerró, tajante.

Rojas también afirmó que esta edición del famoso reality “Está flojo de papeles”. “Yo te voy a decir cómo lo veo: el que renuncia puede volver a entrar, el que se va, vuelve”, cuestionó y completó: “El aislamiento no existe. Ya está. Es un molinete”.

La conductora también hizo criticó la flexibilidad de las reglas. “Uno se va porque tiene a la madre enferma, ahora quiere volver, vuelve con toda la data”, cerró.

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¿Cuál fueron las condiciones que puso Andrea del Boca para volver a Gran Hermano, Generación Dorada?

Andrea del Boca volvió a convertirse en tema de conversación dentro del mundo de Gran Hermano (Telefe) luego de que se conocieran detalles explosivos sobre las condiciones que habría puesto para regresar a la casa más famosa del país. La información fue revelada por el periodista Guido Záffora en DDM (América TV), donde aseguró que detrás de la negociación existieron reuniones secretas, tensión con el canal y un fuerte tire y afloje económico encabezado por el abogado Juan Pablo Fioribello.

Según contó el panelista en el ciclo de Mariana Fabbiani, las conversaciones se llevaron adelante en el hotel Hilton y no fueron sencillas. Desde Telefe, en un principio, no estaban dispuestos a aceptar las pretensiones económicas de la actriz, aunque Fioribello habría insistido hasta conseguir el acuerdo que buscaban. "Telefe no quería soltar la platita, pero Fioribello quería arreglar el dinero y le salió como quería", lanzó Záffora al aire, dejando en evidencia la intensidad de la negociación.

La cifra que trascendió sorprendió incluso a los integrantes del programa: Andrea habría acordado un pago de 2.250.000 pesos por día dentro del reality. De acuerdo a lo detallado por el periodista, se trataría de una suma seis veces superior a la que habría percibido Charlotte Caniggia durante su paso por el programa. El dato generó impacto tanto por el monto como por las diferencias que existirían entre los distintos participantes convocados por la producción.

Pero el aspecto económico no habría sido el único punto importante dentro del contrato. Siempre según la información difundida en DDM (América TV), la actriz también habría solicitado condiciones especiales para su permanencia en la casa. Entre ellas, cuidados específicos con los planos de cámara y un acceso completamente restrictivo al confesionario. Un acuerdo de privilegio que terminó llamando todavía más la atención luego del error que Andrea habría cometido apenas cuatro días después de su regreso al reality.

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