El Conejo Tarantini reveló los motivos de la preocupante internación de Pata Villanueva: "Una infección"

Alberto Tarantini

“Está bien, fue simplemente una infección urinaria”, explicó el campeón del mundo en diálogo exclusivo con este portal, buscando bajar la preocupación que se había instalado en las últimas horas.

Además, el exfutbolista aclaró que la actriz permanecerá algunos días más internada para continuar con los controles y completar el tratamiento indicado por los médicos. “Va a seguir internada un par de días”, señaló. Al mismo tiempo, llevó tranquilidad al confirmar que ya “no” permanece en el sector de terapia intensiva.

La noticia inevitablemente despertó recuerdos del dramático accidente doméstico que sufrió Pata Villanueva durante el verano de 2021 en su casa de Punta del Este. En aquel momento, la exmodelo padeció una severa fractura de cráneo tras una caída, una situación extremadamente delicada que derivó en múltiples complicaciones de salud y mantuvo en vilo a su entorno durante varios meses.

Por ese antecedente, cualquier novedad vinculada a su estado de salud genera una fuerte preocupación entre sus seres queridos y también entre quienes siguen de cerca su vida pública.

Pata Villanueva

Cómo fue la historia de amor de Pata Villanueva y el Conejo Tarantini

La historia de amor entre Pata Villanueva y Alberto Tarantini fue una de las más emblemáticas de la farándula y el fútbol argentino de fines de los ‘70 y principios de los ‘80. Ella era una de las modelos y figuras mediáticas más populares del país, mientras que él brillaba como futbolista y luego se consagraría campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978.

Se conocieron en plena explosión mediática de ambos y rápidamente se transformaron en una pareja seguida por revistas y programas de espectáculos. El romance mezclaba glamour, fama y deporte, algo muy atractivo para la época. Según contó Robertino Tarantini, hijo de ambos, al principio la familia de Pata no veía con buenos ojos la relación porque ella provenía de una familia de clase media alta de San Isidro y él era futbolista. Sin embargo, con el tiempo terminaron aceptándolo y queriéndolo mucho.

Conejo Tarantini y Pata Villanueva jóvenes

La pareja estuvo junta alrededor de 15 años y tuvo dos hijos: Bernardita y Robertino. Durante parte de la relación vivieron en Europa por la carrera futbolística de Tarantini, especialmente en Francia, cuando él jugó allí. Fueron años de mucha exposición pública y también de viajes constantes y mudanzas.

Con el paso del tiempo, el desgaste empezó a sentirse. Las obligaciones profesionales, la vida itinerante y los rumores de terceros terminaron afectando el vínculo. Distintas versiones señalaron que la separación definitiva, ocurrida a comienzos de los ‘90, estuvo atravesada por rumores de infidelidad. Incluso se habló de fotografías de Pata con Philippe Junot, exmarido de Carolina de Mónaco.

A pesar de las polémicas posteriores y algunos cruces mediáticos años después, ambos quedaron instalados en la memoria popular como una de las parejas más icónicas de una época donde el fútbol y el espectáculo se mezclaban constantemente.