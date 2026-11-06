En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
Cronograma

Cambios en el calendario de pagos para AUH de ANSES: cuándo cobran en noviembre

El organismo previsional reprogramó las fechas de acreditación de las asignaciones debido a las jornadas inhábiles del mes. Cuál es el esquema completo de cobros ordenado por la terminación del DNI.

Cuándo cobran en noviembre los beneficiarios de la AUH de ANSES (Foto: A24.com).

Cuándo cobran en noviembre los beneficiarios de la AUH de ANSES (Foto: A24.com).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el esquema de aumentos por movilidad y el cronograma de pago mensual de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a noviembre de 2026. La medida incorpora el reajuste del Índice de Precios al Consumidor (IPC) conforme a la legislación vigente y actualizó los topes topes de ingresos que delimitan el acceso al beneficio frente al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Leé también El Gobierno confirmó el aumento de la AUH y la Tarjeta Alimentar para noviembre
El Gobierno confirmó el aumento de la AUH y la Tarjeta Alimentar para noviembre

La ANSES abonará un monto total de $159.563,17 por cada menor a cargo en noviembre de 2026 tras aplicar un incremento del 1,9%, garantizando una acreditación directa en mano del 80% equivalente a $127.650,54 de bolsillo.

El 20% restante, correspondiente a $31.912,63 mensuales, es retenido por el organismo previsional y se acumula para su posterior pago una vez acreditados los controles sanitarios y escolares mediante la Libreta AUH. La actualización de haberes se formalizó mediante la fórmula establecida por el Decreto 274/2024.

¿Cuánto cobran los titulares de la AUH de ANSES en noviembre de 2026?

Con el ajuste del 1,9% aplicado mediante el registro de inflación del INDEC, los valores consolidados para la Asignación Universal por Hijo quedan desglosados entre el cobro directo y la retención del sistema previsional:

  • Monto bruto total: $159.563,17 por cada menor de edad.

  • Cobro directo en mano (80%): $127.650,54 depositados en la cuenta bancaria del titular.

  • Monto retenido (20%): $31.912,63 a liquidarse de forma acumulada tras la presentación de la Libreta AUH.

El reajuste por movilidad fija los topes de ingresos del grupo familiar para asegurar que la cobertura asistencial alcance prioritariamente a los sectores cuyos ingresos se ubican por debajo de los umbrales de la canasta básica.

¿Cuáles son los requisitos de la ANSES para cobrar la AUH?

El organismo mantiene una serie de condiciones obligatorias vinculadas al perfil laboral y la residencia de los solicitantes para asegurar la liquidez de la asignación:

  • Residencia: ser argentino nativo o naturalizado. En el caso de extranjeros, se exige una residencia mínima y continuada de dos años en el país.

  • Límite de edad: contar con hijos menores de 18 años y solteros. No rige límite de edad cuando se trate de un hijo con discapacidad.

  • Documentación: presentar Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular y de los menores, junto con la partida de nacimiento acreditante del vínculo.

  • Incompatibilidades: no percibir jubilaciones, pensiones ni otros planes sociales de carácter nacional, provincial o municipal.

  • Situación laboral: estar desempleado, ser trabajador no registrado con ingresos inferiores al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), pertenecer al régimen del Monotributo Social o desempeñarse como personal de casas particulares.

¿Cómo se definen los aumentos y los topes de ingresos de la AUH?

La actualización periódica de la AUH responde a la aplicación estricta del Decreto 274/2024, el cual estipula subas mensuales emparejadas con el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

A través de esta metodología, la ANSES ajusta automáticamente los límites máximos de ingresos permitidos para la AUH y el SUAF. Esta actualización constante garantiza que el beneficio permanezca focalizado en trabajadores informales, personal doméstico y familias que no superen las escalas de ingresos estipuladas por la normativa vigente.

¿Cuándo se cobra la AUH en noviembre de 2026 según el calendario de ANSES?

El cronograma oficial de la ANSES contempla las adecuaciones del calendario por los feriados previstos por la visita del Papa a la Argentina. Los pagos iniciarán el miércoles 11 de noviembre, tras las jornadas inhábiles del 9 y 10, distribuyéndose según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre

  • DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre

  • DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre

  • DNI terminados en 5: lunes 16 de noviembre

  • DNI terminados en 6: martes 17 de noviembre

  • DNI terminados en 7: miércoles 18 de noviembre

  • DNI terminados en 8: jueves 19 de noviembre

  • DNI terminados en 9: viernes 20 de noviembre

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH ANSES SUAF
Notas relacionadas
AUH de ANSES en noviembre: quiénes cobran el extra de más de $60.000 por hijo
AUH: adelantan cuál sería el monto que ANSES pagará en diciembre
ANSES fijó un nuevo tope de ingresos para la AUH: cuánto cobran las familias en noviembre de 2026

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar