Cambios en el calendario de pagos para AUH de ANSES: cuándo cobran en noviembre

Monto bruto total: $159.563,17 por cada menor de edad.

Cobro directo en mano (80%): $127.650,54 depositados en la cuenta bancaria del titular.

Monto retenido (20%): $31.912,63 a liquidarse de forma acumulada tras la presentación de la Libreta AUH.

El reajuste por movilidad fija los topes de ingresos del grupo familiar para asegurar que la cobertura asistencial alcance prioritariamente a los sectores cuyos ingresos se ubican por debajo de los umbrales de la canasta básica.

¿Cuáles son los requisitos de la ANSES para cobrar la AUH?

El organismo mantiene una serie de condiciones obligatorias vinculadas al perfil laboral y la residencia de los solicitantes para asegurar la liquidez de la asignación:

Residencia: ser argentino nativo o naturalizado. En el caso de extranjeros, se exige una residencia mínima y continuada de dos años en el país.

Límite de edad: contar con hijos menores de 18 años y solteros. No rige límite de edad cuando se trate de un hijo con discapacidad.

Documentación: presentar Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular y de los menores, junto con la partida de nacimiento acreditante del vínculo.

Incompatibilidades: no percibir jubilaciones, pensiones ni otros planes sociales de carácter nacional, provincial o municipal.

Situación laboral: estar desempleado, ser trabajador no registrado con ingresos inferiores al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), pertenecer al régimen del Monotributo Social o desempeñarse como personal de casas particulares.

¿Cómo se definen los aumentos y los topes de ingresos de la AUH?

La actualización periódica de la AUH responde a la aplicación estricta del Decreto 274/2024, el cual estipula subas mensuales emparejadas con el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

A través de esta metodología, la ANSES ajusta automáticamente los límites máximos de ingresos permitidos para la AUH y el SUAF. Esta actualización constante garantiza que el beneficio permanezca focalizado en trabajadores informales, personal doméstico y familias que no superen las escalas de ingresos estipuladas por la normativa vigente.

¿Cuándo se cobra la AUH en noviembre de 2026 según el calendario de ANSES?

El cronograma oficial de la ANSES contempla las adecuaciones del calendario por los feriados previstos por la visita del Papa a la Argentina. Los pagos iniciarán el miércoles 11 de noviembre, tras las jornadas inhábiles del 9 y 10, distribuyéndose según la terminación del DNI: