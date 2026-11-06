Wanda Nara abrió las puertas de su lujoso mundo y compartió el primer adelanto de su propio reality: el video

Desde la plataforma de streaming acompañaron el lanzamiento con un mensaje que despertó todavía más expectativa entre los fanáticos: "¿Querían ver más? Les dejo un regalito. Las primeras imágenes de #WandaElReality. Solo en #DisneyPlus".

Como era de esperar, el posteo cosechó miles de interacciones y comentarios de seguidores y figuras del espectáculo. Una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Zaira, quien aprovechó para bromear con su hermana y le escribió: "Wanda, dejá algo para el resto de los mortales".

Con esta apuesta, Wanda Nara se suma a otras figuras argentinas que eligieron compartir su intimidad mediante este formato. Entre ellas se encuentran Pampita, que mostró diferentes momentos de su vida familiar, incluido el nacimiento de su hija Ana García Moritán, y Marcelo Tinelli, quien llevó su dinámica familiar a Prime Video junto a sus hijos y recientemente estrenó una segunda temporada.

Ahora, la empresaria se prepara para mostrar una nueva faceta frente al público, combinando glamour, viajes, emociones y escenas de su vida cotidiana. Aunque todavía no hay fecha de estreno, el primer adelanto ya consiguió despertar la curiosidad de sus seguidores.

Cuál fue la picante chicana de Wanda Nara a Germán Martitegui en MasterChef Celebrity

En cada emisión de MasterChef Celebrity (Telefe), además de los desafíos culinarios y las exigentes devoluciones del jurado, también hay espacio para el humor y los cruces picantes. Este jueves, Wanda Nara protagonizó un divertido ida y vuelta con Germán Martitegui y le lanzó una filosa chicana que no pasó inadvertida.

En esta oportunidad, los participantes debieron preparar una hamburguesa completa acompañada de papas fritas. Sin embargo, la prueba también tenía un incentivo especial: el beneficio de “empleado del mes”, que les otorgaba dos minutos de asesoramiento exclusivo con uno de los integrantes del jurado.

Antes de dar inicio a la competencia, la conductora aprovechó para hacerles una particular consulta a los chefs. “¿El jurado fue empleado del mes en algún trabajo?”, quiso saber.

Mientras Maru Botana y Damián Betular respondieron negativamente, Martitegui sorprendió con una contundente respuesta: “Siempre”.

La contestación del cocinero despertó la ironía de Wanda, que rápidamente aprovechó para dispararle: “Vos con todos los reemplazos que nos estás dejando, ¿cómo vas a ser empleado del mes?”.

La ocurrencia generó risas en el estudio y estuvo directamente relacionada con las recientes ausencias del chef en el reality. En las últimas emisiones, Dolli Irigoyen ocupó su lugar y se incorporó temporalmente al jurado del certamen.