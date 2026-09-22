En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Arención

Escándalo con una figura del fútbol: confesó que hizo algo ilegal, ahora enfrenta una causa penal y podría ir preso

Importante futbolista profesional podría ir preso tras confesar haber hecho algo ilegal. Enterate.

Escándalo con una figura del fútbol: confesó que hizo algo ilegal, ahora enfrenta una causa penal y podría ir preso

Este futbolista quedó en el centro de un escándalo judicial que podría tener consecuencias importantes para su carrera. El capitán de la Selección de Suiza, Granit Xhaka, y actual futbolista del Sunderland está siendo investigado por la Fiscalía de Lucerna por un episodio ocurrido durante la pandemia de Covid-19 y, en teoría, el delito podría contemplar una pena de hasta cinco años de prisión.

Leé también Mientras la China Suárez queda en medio del escándalo, Anita Espasandín llamó la atención por su postura
mientras la china suarez queda en medio del escandalo, anita espasandin llamo la atencion por su postura

El caso tomó una nueva dimensión después de que el propio futbolista reconociera públicamente que había obtenido un certificado de vacunación contra el Covid pese a no haberse aplicado la vacuna. Xhaka publicó un mensaje en sus redes sociales en el que asumió la responsabilidad por lo ocurrido y pidió disculpas.

“En relación con la vacunación contra el Covid, en aquel momento personalmente tenía muchas dudas y grandes preocupaciones. Sentía una profunda desconfianza hacia la vacuna y estaba marcado por el miedo y la incertidumbre”, explicó el futbolista.

Luego llegó la parte más contundente de su confesión: “En ese estado de ánimo obtuve un certificado de vacunación, en lugar de aclarar mis preguntas sin respuesta por los canales adecuados”.

Xhaka reconoció que hoy considera que aquella decisión fue un error. “Hoy veo claramente que este camino no fue correcto. Fue un error. Lo siento. Asumo la responsabilidad por esta decisión, afrontaré el proceso para esclarecer los hechos y cooperaré plenamente con las autoridades competentes”, sostuvo.

La investigación está a cargo de la Fiscalía del cantón de Lucerna, que busca determinar si existió una conducta penal relacionada con la obtención fraudulenta de un certificado falso y/o la falsificación de documentos. La investigación todavía está en curso y no existe una condena contra el futbolista.

El expediente también involucra a una médica de Lucerna que habría estado relacionada con la emisión de certificados durante la pandemia. La profesional niega las acusaciones y, según su abogado, sostiene que vacunó a Xhaka de manera regular.

La situación podría ser especialmente delicada desde el punto de vista legal porque la falsificación de documentos en Suiza puede contemplar una pena de hasta cinco años de prisión, aunque distintos reportes coinciden en que una eventual condena de cumplimiento efectivo para Xhaka sería considerada poco probable. La sanción concreta dependerá de cómo avance la investigación y de la eventual calificación jurídica de los hechos.

Además del frente judicial, el escándalo ya tuvo consecuencias deportivas. Xhaka quedó afuera de la convocatoria de Suiza para la próxima fecha de la Nations League, una decisión que fue tomada de común acuerdo entre el jugador y la Federación Suiza de Fútbol.

El futbolista, de 33 años, deberá declarar ante las autoridades mientras la investigación continúa. Por ahora, la Justicia deberá determinar qué ocurrió exactamente con aquel certificado y si existe responsabilidad penal por parte de Xhaka.

En pocas palabras

  • Futbolista Granit Xhaka: Admitió haber obtenido un certificado de vacunación contra el Covid-19 sin haberse vacunado.
  • Investigación judicial: La Fiscalía de Lucerna lo investiga por posible obtención fraudulenta de certificado y falsificación de documentos.
  • Consecuencias deportivas: Quedó fuera de la convocatoria de Suiza para la Nations League tras un acuerdo con la federación.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Pity Álvarez chocó y huyó: se supo la tremenda frase que le dijo al otro conductor
Netflix: Brad Pitt sorprende con el estreno de una nueva película y es la más esperada de 2026
Escándalo e indignación en los Juegos Suramericanos: robaron y golpearon a un joven en plena tribuna y nadie hizo nada

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar