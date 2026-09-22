En la previa a la Asamblea de la ONU, Milei se cruzaría con Trump en un encuentro del Escudo de las Américas

Milei llegará allí en medio de la intensificación del reclamo argentino por la soberanía sobre las islas Malvinas. Al respecto, semanas atrás, Trump había dejado entrever la posibilidad de cambiar la postura histórica de neutralidad de los Estados Unidos en el conflicto por la soberanía de las islas.

Milei llega a esta cumbre de la ONU luego del anuncio de duras medidas y sanciones contra empresas inglesas que exploten hidrocarburos y demás recursos naturales sobre la plataforma continental argentina que rodea a las Malvinas.

A su vez, el gobierno del Reino Unido lanzó una dura réplica, al considerar que sus derechos en las Malvinas son irrevocables y descartar la hipótesis de la vía diplomática para resolver el conflicto iniciado tras la ocupación de las Malvinas en 1833.

Según anticipó ayer el canciller Pablo Quirno en declaraciones a A24.com, Milei reiterará en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, como ya es habitual, el reclamo para que el Reino Unido se siente a dialogar para negociar a través de la vía diplomática.

Milei, a su vez, celebró la semana pasada las noticias que llegaron desde Gran Bretaña con los anuncios de Escocia, Irlanda del Norte y Gales, que reivindicaron su “derecho a la autodeterminación”. Desde la Casa Rosada consideraron este hecho como un escenario que marcaría una situación de debilidad política del gobierno inglés y que podría beneficiar al reclamo argentino.