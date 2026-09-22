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En la previa a la Asamblea de la ONU, Milei se cruzaría con Trump en un encuentro del Escudo de las Américas

Ambos presidentes podrían cruzarse durante una sesión especial que se realizará también en Nueva York. El miércoles, el mandatario argentino disertará ante Naciones Unidas.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Javier Milei y Donald Trump se volverían a cruzar este martes en la cumbre del Escudo de las Américas (Foto: archivo).

Javier Milei y Donald Trump se volverían a cruzar este martes en la cumbre del Escudo de las Américas (Foto: archivo).

El presidente Javier Milei inició este martes su gira oficial en la ciudad de Nueva York, donde en la previa a su discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU) participará de una sesión especial del Escudo de las Américas, una especie de consejo de seguridad geopolítico regional convocado por Donald Trump.

Leé también Javier Milei vuelve a la ONU: qué lugar ocupará el reclamo por Malvinas en su discurso
Javier Milei hablará el miércoles en la Asamblea General de la ONU (Foto: Presidencia).

Milei, según confirmaron fuentes del Gobierno a A24.com, llegó a Estados Unidos a las 8:30 y por la tarde participará de la primera actividad de una gira que lo mantendrá en Nueva York hasta el viernes.

La reunión del "Escudo de las Américas" está prevista para las 15 y figura en la agenda oficial de ambos presidentes. Ese evento podría servir de escenario de un nuevo encuentro entre el presidente argentino y Trump. También participarán el canciller Pablo Quirno y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

La reunión del Escudo de las Américas fue convocada de urgencia por Trump en el marco del conflicto bélico que se desarrolla con Irán por el control del Estrecho de Ormuz, donde el norteamericano reclamaría la colaboración de sus socios de la OTAN.

Milei llegará allí en medio de la intensificación del reclamo argentino por la soberanía sobre las islas Malvinas. Al respecto, semanas atrás, Trump había dejado entrever la posibilidad de cambiar la postura histórica de neutralidad de los Estados Unidos en el conflicto por la soberanía de las islas.

Milei llega a esta cumbre de la ONU luego del anuncio de duras medidas y sanciones contra empresas inglesas que exploten hidrocarburos y demás recursos naturales sobre la plataforma continental argentina que rodea a las Malvinas.

A su vez, el gobierno del Reino Unido lanzó una dura réplica, al considerar que sus derechos en las Malvinas son irrevocables y descartar la hipótesis de la vía diplomática para resolver el conflicto iniciado tras la ocupación de las Malvinas en 1833.

Según anticipó ayer el canciller Pablo Quirno en declaraciones a A24.com, Milei reiterará en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, como ya es habitual, el reclamo para que el Reino Unido se siente a dialogar para negociar a través de la vía diplomática.

Milei, a su vez, celebró la semana pasada las noticias que llegaron desde Gran Bretaña con los anuncios de Escocia, Irlanda del Norte y Gales, que reivindicaron su “derecho a la autodeterminación”. Desde la Casa Rosada consideraron este hecho como un escenario que marcaría una situación de debilidad política del gobierno inglés y que podría beneficiar al reclamo argentino.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Javier Milei: Inicia gira en Nueva York para participar de sesión especial del Escudo de las Américas.
  • Encuentro clave: Podría reunirse con Donald Trump en el marco del proyecto de seguridad geopolítico.
  • Malvinas: Milei buscaría apoyo de Trump para intensificar reclamo de soberanía ante Reino Unido.
Resumen generado por Thinkindot AI
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