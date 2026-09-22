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Estafas a jubilados y AUH de ANSES: la guía oficial para evitar fraudes y realizar denuncias

El organismo nacional advirtió que no realiza llamadas ni envía mensajes para solicitar claves bancarias o datos personales. Todas las gestiones son gratuitas y se realizan de forma directa sin intermediarios.

Estafas a jubilados y AUH de ANSES: la guía oficial para evitar fraudes y realizar denuncias

Estafas a jubilados y AUH de ANSES: la guía oficial para evitar fraudes y realizar denuncias

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) advirtió a los beneficiarios sobre modalidades delictivas que buscan sustraer claves bancarias mediante falsas acreditaciones de haberes. Las gestiones son presenciales o digitales gratuitas sin intervención de terceros.

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Un jubilado que percibe la mínima ajustada a $435.919,96 (que suma $505.919,96 en mano con el bono de $70.000) o un titular de la AUH que cobra $125.307 netos por hijo disponen de acceso directo a sus asignaciones sin pagar comisiones ni brindar contraseñas.

¿Cómo operan los estafadores que se hacen pasar por ANSES?

Las modalidades delictivas detectadas incluyen llamadas telefónicas, correos electrónicos falsos, mensajes de texto y publicaciones en redes sociales que derivan a formularios no oficiales. En estos contactos inesperados, los falsos gestores prometen habilitar supuestos pagos retroactivos, bonos extraordinarios o la resolución de problemas con las prestaciones a cambio de obtener claves de homebanking, token o datos confidenciales de las cuentas.

¿Qué datos no solicita nunca la ANSES por teléfono o correo?

El organismo previsional estableció formalmente que ningún operador ni sistema del organismo pedirá bajo ninguna circunstancia la siguiente información confidencial:

  • Claves de acceso a la plataforma mi ANSES o Clave de la Seguridad Social.

  • Usuario, contraseña o código Token de aplicaciones de homebanking.

  • Números de tarjeta de débito, crédito o códigos de seguridad (CVV).

  • Transferencias directas de dinero ni depósitos en concepto de "gastos de gestión".

¿Cuáles son los canales oficiales para hacer trámites sin intermediarios?

Para consultar liquidaciones, recibos de haber o gestionar la Asignación Universal por Hijo y jubilaciones, los titulares cuentan con vías gratuitas y seguras. La atención digital se realiza mediante el portal oficial mi ANSES y la app móvil, sumado a la plataforma de Atención Virtual. Telefónicamente, la línea 130 opera las 24 horas para consultas automáticas y de lunes a viernes de 8 a 20 horas para atención personalizada.

¿Cómo realizar una denuncia ante un intento de fraude de ANSES?

Ante un contacto sospechoso, el titular no debe brindar ningún dato ni continuar la comunicación. La denuncia se puede presentar de forma directa desde la sección "Denuncias y Reclamos" dentro de mi ANSES, por teléfono llamando al 130 o presencialmente en cualquier oficina del país. También es posible radicar la exposición por escrito en la sede central del organismo, ubicada en Paseo Colón 329, Ciudad de Buenos Aires.

Calendario de cobro de octubre de 2026 (Jubilaciones Mínimas y AUH)

  • DNI terminados en 0: Jueves 8 de octubre

  • DNI terminados en 1: Viernes 9 de octubre

  • DNI terminados en 2: Martes 13 de octubre

  • DNI terminados en 3: Miércoles 14 de octubre

  • DNI terminados en 4: Jueves 15 de octubre

  • DNI terminados en 5: Viernes 16 de octubre

  • DNI terminados en 6: Lunes 19 de octubre

  • DNI terminados en 7: Martes 20 de octubre

  • DNI terminados en 8: Miércoles 21 de octubre

  • DNI terminados en 9: Jueves 22 de octubre

En pocas palabras

  • ANSES advierte: No solicita claves bancarias ni datos personales por teléfono o email.
  • Evite fraudes: Sepa cómo operan los estafadores y los datos que NUNCA solicitará el organismo.
  • Denuncie y opere seguro: Conozca los canales oficiales y los pasos para realizar denuncias.
Resumen generado por Thinkindot AI
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