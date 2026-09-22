Estafas a jubilados y AUH de ANSES: la guía oficial para evitar fraudes y realizar denuncias

Claves de acceso a la plataforma mi ANSES o Clave de la Seguridad Social.

Usuario, contraseña o código Token de aplicaciones de homebanking.

Números de tarjeta de débito, crédito o códigos de seguridad (CVV).

Transferencias directas de dinero ni depósitos en concepto de "gastos de gestión".

¿Cuáles son los canales oficiales para hacer trámites sin intermediarios?

Para consultar liquidaciones, recibos de haber o gestionar la Asignación Universal por Hijo y jubilaciones, los titulares cuentan con vías gratuitas y seguras. La atención digital se realiza mediante el portal oficial mi ANSES y la app móvil, sumado a la plataforma de Atención Virtual. Telefónicamente, la línea 130 opera las 24 horas para consultas automáticas y de lunes a viernes de 8 a 20 horas para atención personalizada.

¿Cómo realizar una denuncia ante un intento de fraude de ANSES?

Ante un contacto sospechoso, el titular no debe brindar ningún dato ni continuar la comunicación. La denuncia se puede presentar de forma directa desde la sección "Denuncias y Reclamos" dentro de mi ANSES, por teléfono llamando al 130 o presencialmente en cualquier oficina del país. También es posible radicar la exposición por escrito en la sede central del organismo, ubicada en Paseo Colón 329, Ciudad de Buenos Aires.

Calendario de cobro de octubre de 2026 (Jubilaciones Mínimas y AUH)