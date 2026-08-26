Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos caen en un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (8 + 3)² - 5 × 6 + 27.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (8 + 3)² - 5 × 6 + 27.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
8 + 3 = 11
La expresión queda así: 11² - 5 × 6 + 27
Luego se calcula la potencia.
11² = 121
La expresión queda así: 121 - 5 × 6 + 27
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
5 × 6 = 30
La expresión queda así: 121 - 30 + 27
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
121 - 30 = 91 |
91 + 27 = (?)
El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso este juego funciona tan bien como entrenamiento rápido: obliga a frenar, mirar prioridades y ejercitar memoria de trabajo, concentración y cálculo mental en pocos segundos.