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Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos caen en un error frecuente

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (8 + 3)² - 5 × 6 + 27.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este reto con paréntesis no se resuelve de un vistazo

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

8 + 3 = 11

La expresión queda así: 11² - 5 × 6 + 27

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

11² = 121

La expresión queda así: 121 - 5 × 6 + 27

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

5 × 6 = 30

La expresión queda así: 121 - 30 + 27

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

121 - 30 = 91 |

91 + 27 = (?)

Resultado final: 118

El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso este juego funciona tan bien como entrenamiento rápido: obliga a frenar, mirar prioridades y ejercitar memoria de trabajo, concentración y cálculo mental en pocos segundos.

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