Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos caen en un error frecuente

8 + 3 = 11

La expresión queda así: 11² - 5 × 6 + 27

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

11² = 121

La expresión queda así: 121 - 5 × 6 + 27

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

5 × 6 = 30

La expresión queda así: 121 - 30 + 27

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

121 - 30 = 91 |

91 + 27 = (?)

Resultado final: 118

El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso este juego funciona tan bien como entrenamiento rápido: obliga a frenar, mirar prioridades y ejercitar memoria de trabajo, concentración y cálculo mental en pocos segundos.