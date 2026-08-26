El mensaje feroz de Mica Tinelli dedicado a Tini Stoessel por el conflicto con su padre

"Judas dio el beso. Justicia divina. Amo mucho la sabiduría del universo y su karma. La amo a ella literal, pero este tema me hizo mal a mi y a mis hermanos en su momento, cuando escuchábamos estadios cantándole a papá y gritando comentarios espantosos. Me da paz que las cosas salgan a la luz", dice el posteo que compartió en sus historias.

Alejandro Stoessel y Marcelo Tinelli estuvieron enfrentados en una continenda judicial. La demanda comenzó en 2009 por la autoría de la exitosa serie juvenil Patito Feo.

Tras varios años de litigio, la Justicia —incluyendo la Cámara Civil y Comercial Federal y instancias superiores— falló a favor de Marcelo Tinelli, determinando que él poseía los derechos de la creación y la dirección artística.

¿Cuál es la suma que Tini Stoessel le reclamaría a su padre?

Marina Calabró contó en PrimiciasYa (América TV) que Tini Stoessel encargó hace tres meses una auditoría sobre el manejo de su patrimonio y su carrera por sospechas irregulares, revelando que en las sociedades vinculadas a su carrera —donde su padre Alejandro Stoessel figura como titular o socio principal— la cantante no aparece siquiera como contratada, que a ella le habrían justificado esa estructura como una forma de protegerla legalmente, y que no existe ningún papel que ceda los derechos de uso de su imagen a esas sociedades, algo que la conductora calificó como "una traición a la confianza"; en la misma emisión, Luis Ventura precisó que la cifra que se maneja en el conflicto asciende a 70 millones de dólares.