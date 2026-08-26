La frustración de Sofía Martínez cuando la vinculaban sentimentalmente con Messi: "Ustedes son testigos de..."

En otra oportunidad, Sofía ya se había referido a estos rumores y había apuntado directamente contra el machismo que, a su criterio, persiste en el ambiente futbolero. En esa ocasión había explicado por qué, durante bastante tiempo, prefirió no salir a hablar del tema.

"Ustedes son testigos de que yo dudé si decir algo y decidí no decir nada. Entiendo que el trabajo habla por sí solo, mejor callarse que seguir agrandando una noticia, pero se agranda igual", había reconocido. La periodista había preferido no darle más entidad a las especulaciones, aunque de todos modos siguieron creciendo.

También había contado que vivió momentos de mucha angustia en los días previos a uno de sus cruces con Messi, y que la situación no solo la afectó a ella sino también a su familia, que debió acompañarla mientras distintos programas hablaban sobre su vida privada.

"Me da bronca porque estoy con mi familia en Miami y me amargan el momento, porque veo que ellos se cargan con la situación frente a un montón de programas que dicen cosas", había expresado con crudeza, dejando en claro el fastidio que le provocó ver cómo esas versiones terminaron afectando también a los suyos.

El mensaje que Sofi Martínez le dedicó a Messi tras la muerte del papá de ídolo

Tras la muerte de Jorge Messi, Sofi Martínez compartió en Instagram un emotivo video de la entrevista que le había hecho a Lionel Messi durante el Mundial, en la que el capitán argentino hablaba de su familia y de cómo vivía la competencia sin poder tenerlos cerca; la periodista, que mantiene desde hace años una estrecha relación profesional con el Diez —vínculo que en su momento generó críticas en redes, hasta que el propio Messi las despejó públicamente con un gesto tras el partido ante Cabo Verde—, acompañó el posteo con la frase "Siempre seremos por y para la familia" como muestra de cariño hacia el jugador en este momento de dolor.