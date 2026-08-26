Desafío matemático: solo las mentes brillantes lo resuelven en menos de 10 segundos

6 + 7 = 13

La expresión queda así: 42 + 4 × 13 - 8 × 7 + 15

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

4 × 13 = 52 | 8 × 7 = 56

La expresión queda así: 42 + 52 - 56 + 15

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

42 + 52 = 94 |

94 - 56 = 38 |

38 + 15 = (?)

Resultado final: 53

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este juego, apurarse puede llevar a sumar o restar antes de tiempo. Practicar este tipo de reto ayuda a entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y mirar cada cuenta con más precisión.