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Desafío matemático: solo las mentes brillantes lo resuelven en menos de 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 42 + 4 × (6 + 7) - 8 × 7 + 15.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación con paréntesis tiene su clave en la lectura rápida

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

6 + 7 = 13

La expresión queda así: 42 + 4 × 13 - 8 × 7 + 15

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

4 × 13 = 52 | 8 × 7 = 56

La expresión queda así: 42 + 52 - 56 + 15

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

42 + 52 = 94 |

94 - 56 = 38 |

38 + 15 = (?)

Resultado final: 53

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este juego, apurarse puede llevar a sumar o restar antes de tiempo. Practicar este tipo de reto ayuda a entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y mirar cada cuenta con más precisión.

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