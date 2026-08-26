Desafío matemático: solo las mentes brillantes lo resuelven en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 42 + 4 × (6 + 7) - 8 × 7 + 15.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 42 + 4 × (6 + 7) - 8 × 7 + 15.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
6 + 7 = 13
La expresión queda así: 42 + 4 × 13 - 8 × 7 + 15
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
4 × 13 = 52 | 8 × 7 = 56
La expresión queda así: 42 + 52 - 56 + 15
Finalmente se opera en orden de aparición.
42 + 52 = 94 |
94 - 56 = 38 |
38 + 15 = (?)
La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este juego, apurarse puede llevar a sumar o restar antes de tiempo. Practicar este tipo de reto ayuda a entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y mirar cada cuenta con más precisión.