Está en Netflix, apenas tiene 6 episodios y es la miniserie que podés terminar en un solo día

La miniserie de Netflix que recupera el mejor suspenso de Harlan Coben

La producción polaca llegó a Netflix en 2025 y está compuesta por seis episodios de entre 40 y 50 minutos cada uno. Una duración que permite desarrollar el misterio sin extender innecesariamente la historia y que convierte a la ficción en una alternativa atractiva para quienes buscan una serie breve, pero intensa.

A diferencia de otras adaptaciones en las que Harlan Coben participa directamente en el desarrollo creativo, en esta ocasión su intervención fue diferente. El escritor aportó la historia original, basada en su novela homónima, y dio su aprobación a la adaptación.

La ficción forma parte de un vínculo cada vez más estrecho entre Netflix y el universo narrativo del autor. Sus novelas ofrecen elementos que funcionan especialmente bien en televisión: personajes con pasados ocultos, relaciones atravesadas por secretos, desapariciones inexplicables y revelaciones que modifican por completo lo que el espectador creía saber.

Polonia, además, se convirtió en uno de los territorios donde estas historias encontraron una particular conexión con el público. No es la primera vez que el país europeo adapta una obra de Coben. De hecho, Solo una mirada tiene un antecedente internacional que también llegó a la pantalla.

De qué trata Solo una mirada en Netflix

La historia tiene como protagonista a Greta, una diseñadora de joyas que lleva una vida aparentemente estable. Sin embargo, todo cambia cuando encuentra una serie de fotografías que despiertan sus sospechas sobre el hombre con el que comparte su vida.

En las imágenes aparece su marido acompañado por personas que ella no reconoce. Pero hay un detalle que convierte el hallazgo en algo mucho más inquietante: en una de las fotografías, el rostro de su esposo aparece tachado.

Greta no consigue comprender qué significan esas imágenes ni por qué su marido aparece relacionado con personas desconocidas. Lo que inicialmente parece una situación extraña termina convirtiéndose en una investigación personal que amenaza con destruir todo lo que creía conocer.

La protagonista decide no quedarse con las dudas. Las fotografías se transforman en su única pista y, a partir de ellas, comienza a reconstruir una historia de la que hasta ese momento había permanecido completamente al margen.

Cada descubrimiento abre nuevas preguntas. Greta necesita saber quiénes son las personas que aparecen en las imágenes, qué relación tienen con su esposo y por qué alguien decidió ocultar parte de su identidad.

Pero la búsqueda de respuestas pronto la llevará a enfrentarse con una realidad mucho más peligrosa de lo que imaginaba.

El secuestro que convierte el misterio en una carrera contrarreloj

La investigación de Greta no tarda en arrojar una primera revelación devastadora: su marido fue secuestrado.

A partir de ese momento, la historia adquiere una dimensión diferente. La protagonista ya no intenta simplemente comprender el significado de unas fotografías. Ahora necesita descubrir dónde está su esposo, quiénes lo tienen retenido y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a su desaparición.

La incertidumbre se convierte en el principal motor de la trama. Greta desconoce si podrá volver a verlo con vida y tampoco sabe si las personas que aparecen en las fotografías tienen alguna relación con el secuestro.

Sin embargo, hay una cuestión todavía más profunda que comienza a instalarse en su búsqueda: ¿realmente conoce al hombre con el que se casó?

La desaparición obliga a la protagonista a revisar su propia historia sentimental. Los recuerdos, las certezas y las experiencias compartidas empiezan a adquirir otro significado cuando descubre que su marido podría haber mantenido una vida completamente desconocida para ella.

Esta es una de las claves del suspenso que propone la miniserie. El peligro no solamente está relacionado con el secuestro, sino también con la posibilidad de que toda una relación haya estado construida sobre secretos.

Mirá el tráiler de Solo una mirada