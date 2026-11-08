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Amenazó de muerte al papa León XIV antes de su visita a la Argentina: quién es y qué se sabe del detenido

Una investigación federal permitió identificar y detener al sospechoso tras una denuncia anónima. En el operativo se secuestraron varios dispositivos electrónicos que ahora serán analizados en el marco de la causa.

Amenazó de muerte al papa León XIV antes de su visita a la Argentina: quién es y qué se sabe del detenido

Amenazó de muerte al papa León XIV antes de su visita a la Argentina: quién es y qué se sabe del detenido

Un hombre de 49 años fue detenido en el partido bonaerense de Pilar, acusado de amenazar de muerte al papa León XIV antes de su llegada a la Argentina. El sospechoso vive en la localidad de Villa Rosa, trabaja como obrero y quedó bajo investigación de la Justicia Federal.

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La detención fue el resultado de un procedimiento que se concretó en menos de 24 horas desde que las autoridades recibieron la primera denuncia. Para identificarlo, los investigadores realizaron un seguimiento de distintas comunicaciones, analizaron información disponible en internet y utilizaron tecnología especializada para localizar el teléfono desde el que se habrían realizado las intimidaciones.

La causa se inició el viernes 6 de noviembre, luego de que una denuncia anónima alertara sobre amenazas contra el máximo representante de la Iglesia católica, en vísperas de su visita oficial al país.

Cómo identificaron al hombre que amenazó al papa León XIV

La alerta llegó al Centro de Atención Telefónica de Emergencias (CATE) 911 de La Plata. A partir de esa comunicación, tomó intervención el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina.

Los efectivos comenzaron a reunir información para establecer el origen de las amenazas y determinar quién estaba detrás de los mensajes intimidatorios.

Entre las medidas implementadas hubo consultas en fuentes abiertas de internet, tareas de vigilancia y análisis de comunicaciones telefónicas. Además, los investigadores recurrieron a un dispositivo tecnológico conocido como IMSI Catcher, que permite detectar e identificar teléfonos móviles dentro de un área determinada.

Con esa herramienta pudieron rastrear en tiempo real el celular que habría sido utilizado para realizar las amenazas y avanzar con la identificación de su presunto responsable.

La información reunida permitió localizar al sospechoso en Villa Rosa y solicitar una orden judicial para allanar su domicilio.

El allanamiento en Pilar: qué encontraron en la casa del detenido

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada sobre la calle Carlos Morel, en la localidad de Villa Rosa. Durante el operativo, los efectivos de la Policía Federal detuvieron al hombre y secuestraron varios elementos que ahora serán analizados en el marco de la investigación.

Entre los objetos incautados había tres teléfonos celulares, incluido el dispositivo que estaría vinculado directamente con las amenazas, y un dron.

Los investigadores buscarán determinar si los equipos contienen información relevante para reconstruir cómo se realizaron las intimidaciones y si hubo otras personas involucradas.

El material quedó a disposición de la Justicia Federal, que deberá avanzar con las pericias correspondientes.

La causa judicial contra el acusado por las amenazas al Papa

La investigación quedó en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, con intervención de la Secretaría Penal N° 2.

El detenido fue imputado por el delito de amenazas y deberá prestar declaración indagatoria ante la Justicia.

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) informó que el procedimiento se concretó en menos de un día desde que recibió la información inicial. También destacó la coordinación entre los organismos de inteligencia, la Policía Federal y las autoridades judiciales.

El arresto se produjo mientras León XIV desarrollaba sus últimas actividades en Uruguay, antes de viajar a Buenos Aires. El Pontífice llegará este domingo a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery y permanecerá en la Argentina hasta el miércoles 11 de noviembre, con actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

En pocas palabras

  • Detienen a sospechoso: Un hombre de 49 años fue arrestado en Pilar por amenazar de muerte al papa León XIV antes de su visita.
  • Investigación y tecnología: La detención se produjo tras un seguimiento de comunicaciones y el uso de tecnología especializada para localizar al agresor.
  • Hallazgos en el allanamiento: Se secuestraron tres celulares, uno vinculado a las amenazas, y un dron del domicilio del detenido.
Resumen generado por Thinkindot AI
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