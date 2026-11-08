Amenazó de muerte al papa León XIV antes de su visita a la Argentina: quién es y qué se sabe del detenido

Los efectivos comenzaron a reunir información para establecer el origen de las amenazas y determinar quién estaba detrás de los mensajes intimidatorios.

Entre las medidas implementadas hubo consultas en fuentes abiertas de internet, tareas de vigilancia y análisis de comunicaciones telefónicas. Además, los investigadores recurrieron a un dispositivo tecnológico conocido como IMSI Catcher, que permite detectar e identificar teléfonos móviles dentro de un área determinada.

Con esa herramienta pudieron rastrear en tiempo real el celular que habría sido utilizado para realizar las amenazas y avanzar con la identificación de su presunto responsable.

La información reunida permitió localizar al sospechoso en Villa Rosa y solicitar una orden judicial para allanar su domicilio.

El allanamiento en Pilar: qué encontraron en la casa del detenido

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada sobre la calle Carlos Morel, en la localidad de Villa Rosa. Durante el operativo, los efectivos de la Policía Federal detuvieron al hombre y secuestraron varios elementos que ahora serán analizados en el marco de la investigación.

Entre los objetos incautados había tres teléfonos celulares, incluido el dispositivo que estaría vinculado directamente con las amenazas, y un dron.

Los investigadores buscarán determinar si los equipos contienen información relevante para reconstruir cómo se realizaron las intimidaciones y si hubo otras personas involucradas.

El material quedó a disposición de la Justicia Federal, que deberá avanzar con las pericias correspondientes.

La causa judicial contra el acusado por las amenazas al Papa

La investigación quedó en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, con intervención de la Secretaría Penal N° 2.

El detenido fue imputado por el delito de amenazas y deberá prestar declaración indagatoria ante la Justicia.

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) informó que el procedimiento se concretó en menos de un día desde que recibió la información inicial. También destacó la coordinación entre los organismos de inteligencia, la Policía Federal y las autoridades judiciales.

El arresto se produjo mientras León XIV desarrollaba sus últimas actividades en Uruguay, antes de viajar a Buenos Aires. El Pontífice llegará este domingo a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery y permanecerá en la Argentina hasta el miércoles 11 de noviembre, con actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.