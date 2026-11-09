Furor en Netflix: la visita del papa León XIV a la Argentina revive el interés por esta película

La visita del papa León XIV y el regreso de una película que volvió a llamar la atención en Netflix

El interés por el papa León XIV volvió a despertar la curiosidad de los espectadores por diferentes contenidos relacionados con la historia de la Iglesia católica. En ese contexto, Los dos papas consiguió recuperar visibilidad en Netflix Argentina.

La película abordó un período particularmente significativo para el Vaticano. Su argumento se concentró en la relación entre Benedicto XVI y Jorge Bergoglio, dos figuras con personalidades, trayectorias y perspectivas diferentes.

El punto de partida fue la decisión de Joseph Ratzinger de abandonar el pontificado. A partir de ese acontecimiento, la historia desarrolló un relato alrededor de los encuentros entre el papa alemán y quien posteriormente se convertiría en Francisco.

La propuesta cinematográfica encontró una nueva oportunidad para captar la atención del público gracias al contexto de actualidad. La visita de León XIV a la Argentina volvió a instalar conversaciones sobre los pontífices, sus trayectorias y los cambios que atravesó la Iglesia durante las últimas décadas.

De esta manera, una película estrenada en 2019 regresó a la conversación de los usuarios de una de las principales plataformas de streaming.

De qué trata Los dos papas en Netflix y cuál es la historia que reconstruye

La producción de Netflix se enfocó en la relación entre Benedicto XVI y Francisco, aunque la historia comenzó antes de que Jorge Bergoglio asumiera como máxima autoridad de la Iglesia católica.

La sinopsis oficial de la plataforma anticipó el eje central del relato: "En medio de una crisis profunda de la Iglesia católica, el papa Benedicto XVI forja una alianza impensada con el futuro papa Francisco".

A partir de esa premisa, la película construyó una narración que combinó acontecimientos históricos con situaciones recreadas para la pantalla.

El relato también puso el foco en las cuestiones personales que atravesaron a los protagonistas. Sus dudas, sus experiencias y sus respectivas maneras de comprender la religión se convirtieron en elementos fundamentales para construir el vínculo que mostró la película.

La historia no se limitó a representar un cambio de autoridad. También buscó mostrar el encuentro entre dos visiones diferentes sobre el futuro de una institución con una larga tradición.

Quiénes son los protagonistas y qué actores interpretaron a los pontífices

Uno de los grandes atractivos de Los dos papas fue su elenco, encabezado por dos reconocidas figuras del cine internacional.

Anthony Hopkins interpretó a Benedicto XVI, mientras que Jonathan Pryce asumió el papel de Jorge Bergoglio, quien posteriormente se convirtió en el papa Francisco.

La participación de ambos actores fue uno de los elementos destacados de la producción. Sus interpretaciones permitieron trasladar a la pantalla las diferencias de carácter y pensamiento que constituyeron el eje del argumento.

La película también contó con la presencia del argentino Juan Minujín, quien interpretó a Bergoglio durante su juventud.

La dirección estuvo a cargo de Fernando Meirelles, cineasta brasileño que llevó adelante una propuesta centrada en los diálogos y en la construcción de los personajes.

La película se estrenó en 2019 y posteriormente obtuvo una nominación al Oscar. Ese reconocimiento contribuyó a consolidar su presencia dentro de las producciones cinematográficas que abordaron acontecimientos relacionados con la religión y la política internacional.

Tráiler oficial de Los dos papas en Netflix