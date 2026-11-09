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Furor en Netflix: la visita del papa León XIV a la Argentina revive el interés por esta película

"Los dos papas" volvió a despertar interés en Netflix tras la histórica visita de León XIV a la Argentina. La historia esconde uno de los momentos más trascendentes del Vaticano.

Furor en Netflix: la visita del papa León XIV a la Argentina revive el interés por esta película. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix: la visita del papa León XIV a la Argentina revive el interés por esta película. (Foto: Archivo)

La visita del papa León XIV a la Argentina generó repercusiones en Netflix. El renovado interés por la historia del Vaticano también se trasladó al mundo del entretenimiento y volvió a impulsar el consumo de una producción cinematográfica que había llamado la atención de millones de espectadores. Se trata de "Los dos papas", la película nominada al Oscar que regresó al centro de las búsquedas.

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El fenómeno volvió a poner en circulación una historia que reconstruyó uno de los episodios más importantes de la Iglesia católica reciente: la renuncia de Benedicto XVI y el posterior camino que llevó al argentino Jorge Bergoglio a convertirse en el papa Francisco.

La actualidad del Vaticano despertó nuevamente la curiosidad por aquel acontecimiento. La llegada de un nuevo pontífice y las expectativas alrededor de su figura llevaron a muchos usuarios a interesarse por una película que aborda las diferencias, los encuentros y las conversaciones entre dos hombres que ocuparon el máximo cargo de la Iglesia católica.

La producción dirigida por Fernando Meirelles no solamente recuperó un momento histórico. También presentó una mirada cinematográfica sobre las tensiones internas de la institución, los cambios que atravesó durante aquellos años y las distintas maneras de interpretar el futuro del catolicismo.

La visita del papa León XIV y el regreso de una película que volvió a llamar la atención en Netflix

El interés por el papa León XIV volvió a despertar la curiosidad de los espectadores por diferentes contenidos relacionados con la historia de la Iglesia católica. En ese contexto, Los dos papas consiguió recuperar visibilidad en Netflix Argentina.

La película abordó un período particularmente significativo para el Vaticano. Su argumento se concentró en la relación entre Benedicto XVI y Jorge Bergoglio, dos figuras con personalidades, trayectorias y perspectivas diferentes.

El punto de partida fue la decisión de Joseph Ratzinger de abandonar el pontificado. A partir de ese acontecimiento, la historia desarrolló un relato alrededor de los encuentros entre el papa alemán y quien posteriormente se convertiría en Francisco.

La propuesta cinematográfica encontró una nueva oportunidad para captar la atención del público gracias al contexto de actualidad. La visita de León XIV a la Argentina volvió a instalar conversaciones sobre los pontífices, sus trayectorias y los cambios que atravesó la Iglesia durante las últimas décadas.

De esta manera, una película estrenada en 2019 regresó a la conversación de los usuarios de una de las principales plataformas de streaming.

De qué trata Los dos papas en Netflix y cuál es la historia que reconstruye

La producción de Netflix se enfocó en la relación entre Benedicto XVI y Francisco, aunque la historia comenzó antes de que Jorge Bergoglio asumiera como máxima autoridad de la Iglesia católica.

La sinopsis oficial de la plataforma anticipó el eje central del relato: "En medio de una crisis profunda de la Iglesia católica, el papa Benedicto XVI forja una alianza impensada con el futuro papa Francisco".

A partir de esa premisa, la película construyó una narración que combinó acontecimientos históricos con situaciones recreadas para la pantalla.

El relato también puso el foco en las cuestiones personales que atravesaron a los protagonistas. Sus dudas, sus experiencias y sus respectivas maneras de comprender la religión se convirtieron en elementos fundamentales para construir el vínculo que mostró la película.

La historia no se limitó a representar un cambio de autoridad. También buscó mostrar el encuentro entre dos visiones diferentes sobre el futuro de una institución con una larga tradición.

Quiénes son los protagonistas y qué actores interpretaron a los pontífices

Uno de los grandes atractivos de Los dos papas fue su elenco, encabezado por dos reconocidas figuras del cine internacional.

Anthony Hopkins interpretó a Benedicto XVI, mientras que Jonathan Pryce asumió el papel de Jorge Bergoglio, quien posteriormente se convirtió en el papa Francisco.

La participación de ambos actores fue uno de los elementos destacados de la producción. Sus interpretaciones permitieron trasladar a la pantalla las diferencias de carácter y pensamiento que constituyeron el eje del argumento.

La película también contó con la presencia del argentino Juan Minujín, quien interpretó a Bergoglio durante su juventud.

La dirección estuvo a cargo de Fernando Meirelles, cineasta brasileño que llevó adelante una propuesta centrada en los diálogos y en la construcción de los personajes.

La película se estrenó en 2019 y posteriormente obtuvo una nominación al Oscar. Ese reconocimiento contribuyó a consolidar su presencia dentro de las producciones cinematográficas que abordaron acontecimientos relacionados con la religión y la política internacional.

Tráiler oficial de Los dos papas en Netflix

En pocas palabras

  • Visita papal: La visita del papa León XIV a Argentina impulsó el interés por la película Los dos papas en Netflix.
  • Trama central: La producción narra la renuncia de Benedicto XVI y la posterior asunción de Jorge Bergoglio como papa Francisco, explorando sus diferencias y encuentros.
  • Elenco destacado: Anthony Hopkins y Jonathan Pryce interpretan a los pontífices, con Juan Minujín como Bergoglio joven, bajo la dirección de Fernando Meirelles.
Resumen generado por Thinkindot AI
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