Fotogalería: las emotivas imágenes de la visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione

El emotivo recibimiento al papa León XIV en Claypole

Desde temprano, numerosos fieles se acercaron a las inmediaciones del Pequeño Cottolengo Don Orione para recibir al Santo Padre. Bajo el sol de la primavera bonaerense, familias, vecinos y trabajadores aguardaron su llegada con cánticos y muestras de afecto.

"Se ve, se siente, León ya está presente", corearon quienes se congregaron a lo largo del recorrido.

El establecimiento, que cuenta con una trayectoria de aproximadamente 90 años, brinda asistencia y acompañamiento a cientos de personas con discapacidad y necesidades de apoyo.

El director religioso de la institución, Jorge Silanes, expresó su satisfacción por la elección del Pontífice y destacó la responsabilidad que representa continuar con la tarea social desarrollada durante décadas.

"Que haya elegido el Pequeño Cottolengo Argentino de Claypole nos llena de alegría y también es un motivo de responsabilidad de seguir haciendo mejor lo que venimos realizando hace 90 años", señaló.