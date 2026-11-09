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Papa León XIV
Visita papal

Fotogalería: las emotivas imágenes de la visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione

Antes de encabezar una misa multitudinaria en Palermo, el papa León XIV recorrió el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde compartió un emotivo encuentro con personas con discapacidad.

Fotogalería: las emotivas imágenes de la visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione
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Leé también Cómo sigue la agenda del papa León XIV después de la masiva convocatoria y la misa
Cómo sigue la agenda del papa León XIV después de la misa en Palermo (Foto: Reuters)

La actividad tuvo un fuerte contenido social y se produjo en medio del debate por las políticas de asistencia y los recortes presupuestarios implementados durante la gestión del presidente Javier Milei.

Durante su recorrido, León XIV saludó a residentes y trabajadores de la institución, escuchó testimonios y destacó la importancia de construir una sociedad que reconozca las capacidades de todas las personas, especialmente de aquellas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

La visita también estuvo atravesada por el recuerdo del papa Francisco, quien durante su pontificado convirtió la defensa de los sectores más postergados en uno de los ejes centrales de su mensaje.

El emotivo recibimiento al papa León XIV en Claypole

Desde temprano, numerosos fieles se acercaron a las inmediaciones del Pequeño Cottolengo Don Orione para recibir al Santo Padre. Bajo el sol de la primavera bonaerense, familias, vecinos y trabajadores aguardaron su llegada con cánticos y muestras de afecto.

"Se ve, se siente, León ya está presente", corearon quienes se congregaron a lo largo del recorrido.

El establecimiento, que cuenta con una trayectoria de aproximadamente 90 años, brinda asistencia y acompañamiento a cientos de personas con discapacidad y necesidades de apoyo.

El director religioso de la institución, Jorge Silanes, expresó su satisfacción por la elección del Pontífice y destacó la responsabilidad que representa continuar con la tarea social desarrollada durante décadas.

"Que haya elegido el Pequeño Cottolengo Argentino de Claypole nos llena de alegría y también es un motivo de responsabilidad de seguir haciendo mejor lo que venimos realizando hace 90 años", señaló.

En pocas palabras

  • Papa León XIV visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, una institución para personas con discapacidad.
  • El Pontífice compartió un emotivo encuentro y destacó la importancia de reconocer las capacidades de todos.
  • La visita se dio en el marco de un debate sobre políticas de asistencia y recortes presupuestarios.
Resumen generado por Thinkindot AI
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