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Boca recibe a Defensa y Justicia y puede coronarse como campeón de la tabla anual

El equipo de Rodolfo Arruabarrena está puntero con 60 puntos y mucha mejor diferencia de gol en la última fecha del Torneo Clausura.

(Foto: Reuters)

(Foto: Reuters)

Boca y Defensa y Justicia se enfrentan por la fecha 16 del Torneo Clausura. El Xeneize puede coronarse como campeón por la tabla anual en La Bombonera, mientras que el árbitro seleccionado para el encuentro es Sebastían Zunino.

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El primer tiempo fue parejo y no se sacaron ventajas en La Bombonera, por lo que la atención del público local también estuvo en los otros resultados que reflejaban la caída de Argentinos frente a Huracán y la victoria de Rosario Central frente a Estudiantes de Río Cuarto, que le impedían a Boca poder festejar.

Formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demian Domínguez; César Pérez, Santiago Sosa Yung, Maximiliano Porcel, Jeremias Lucco; Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

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