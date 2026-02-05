Ester Expósito brilla en Netflix con esta película de menos de 2 horas

El recorrido, que funciona como columna vertebral del relato, está cargado de encuentros con personajes excéntricos, situaciones límite y escenas que oscilan entre lo onírico y lo crudo. La Ciudad Capital aparece como destino simbólico, un espacio que representa tanto la esperanza como el peligro.

A diferencia del relato clásico, donde Dorothy busca regresar a casa, aquí la protagonista busca respuestas. No se trata de volver, sino de avanzar. No se trata de escapar, sino de comprender. Esa diferencia conceptual marca el tono de toda la película.

Paco León y su sello autoral

Si algo caracteriza a “Rainbow” es la impronta de su director. Paco León, conocido por proyectos como “Carmina o revienta” y “Kiki, el amor se hace”, vuelve a apostar por una narrativa que desafía las convenciones.

La estética es uno de los pilares centrales de la película. Colores saturados, vestuarios impactantes, composiciones visuales cuidadosamente diseñadas y una puesta en escena teatral convierten cada secuencia en una experiencia sensorial.

León no busca la comodidad del espectador. Por el contrario, apuesta por una narrativa fragmentada, con diálogos que en ocasiones rozan lo surrealista y situaciones que apelan más a la emoción que a la lógica tradicional del relato.

La película tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián el 18 de septiembre de 2022, antes de su llegada a salas españolas y, finalmente, a Netflix el 30 de septiembre de ese mismo año. Desde entonces, “Rainbow” se consolidó como una de las propuestas más arriesgadas del cine español reciente en streaming.

El papel de Ester Expósito en “Rainbow”

Uno de los nombres que más llamó la atención en el elenco fue el de Ester Expósito, actriz que alcanzó fama internacional gracias a su papel de Carla Rosón en la serie “Élite”.

En “Rainbow”, Expósito forma parte del reparto coral con una participación especial dentro del universo simbólico de la película. Si bien no es la protagonista, su presencia suma peso mediático y atractivo internacional al proyecto, especialmente para el público latinoamericano que la sigue desde sus trabajos en Netflix.

La actriz se integra a un elenco diverso y potente, donde también destacan Carmen Maura, Carmen Machi, Rossy de Palma, Ayax Pedrosa, Hovik Keuchkerian y Luis Bermejo. La combinación de figuras consagradas con talentos más jóvenes le aporta a la película un equilibrio entre experiencia y frescura.

Música, fantasía y realismo mágico

Uno de los aspectos más distintivos de “Rainbow” es su relación con la música. La protagonista, Dora, posee un talento especial para el canto, y ese recurso no solo funciona como herramienta narrativa sino como forma de expresión emocional.

La música se convierte en un vehículo de identidad, una manera de exteriorizar conflictos internos y de conectar con el pasado. En ese sentido, la película no es un musical tradicional, pero incorpora momentos musicales que refuerzan el carácter introspectivo del viaje.

El tono oscila entre el drama, la fantasía y el realismo mágico. Hay escenas que parecen extraídas de un sueño, otras que reflejan tensiones familiares muy terrenales y algunas que combinan ambos mundos.

La reinterpretación del clásico no se basa en replicar personajes, sino en resignificarlos. Los compañeros de ruta de Dora evocan, de manera simbólica, al Espantapájaros, al Hombre de Hojalata o al León Cobarde, pero lo hacen desde una óptica contemporánea y menos literal.

Una producción que dividió opiniones

Como suele ocurrir con las propuestas arriesgadas, “Rainbow” generó reacciones encontradas. Para algunos críticos, se trata de una obra visualmente impactante y emocionalmente honesta. Para otros, su narrativa fragmentada puede resultar confusa o excesivamente experimental.

Sin embargo, incluso quienes cuestionaron el guion coincidieron en destacar la fuerza estética de la película. La dirección de arte, el vestuario y la fotografía fueron señalados como algunos de sus puntos más sólidos.

En redes sociales, la conversación también fue intensa. Muchos espectadores celebraron la libertad creativa y la diversidad de personajes, mientras que otros esperaban una historia más lineal.

Lo cierto es que “Rainbow” no pasó desapercibida, y en el competitivo catálogo de Netflix eso ya es un logro en sí mismo.

El fenómeno de las producciones españolas en Netflix

El estreno de “Rainbow” se dio en un contexto en el que las producciones españolas vivían un fuerte impulso internacional gracias a títulos como “La Casa de Papel”, “Élite” y “Alguien tiene que morir”.

Netflix apostó fuerte por el talento español, y Paco León se sumó a esa ola con una propuesta diferente, menos orientada al thriller o al drama juvenil y más enfocada en el cine de autor.

La plataforma encontró en España un semillero creativo capaz de generar contenidos con identidad propia y alcance global. “Rainbow” forma parte de esa estrategia, ampliando el espectro de géneros y estilos dentro del catálogo.

Duración y disponibilidad

La película tiene una duración aproximada de 117 a 118 minutos y está disponible en Netflix desde el 30 de septiembre de 2022.

Al tratarse de una producción original de la plataforma, se encuentra accesible en los distintos territorios donde opera el servicio, lo que permitió que llegara rápidamente a audiencias de América Latina.

Una historia sobre la búsqueda y la identidad

Más allá de su estética o de su vínculo con el clásico literario, “Rainbow” es, ante todo, una historia sobre la identidad y la necesidad de encontrar respuestas.

Dora no busca simplemente a su madre: busca entender quién es, de dónde viene y hacia dónde quiere ir. En ese camino, enfrenta miedos, inseguridades y obstáculos que funcionan como metáforas del crecimiento personal.

La película plantea preguntas más que respuestas. Y quizá ese sea su mayor mérito: invita a interpretar, a sentir y a reflexionar.

Por qué “Rainbow” sigue generando interés en Netflix

En un catálogo que se renueva constantemente, no todas las producciones logran mantenerse en la conversación. “Rainbow” lo consigue gracias a varios factores:

La presencia de figuras reconocidas como Ester Expósito .

La dirección de un cineasta con identidad propia como Paco León.

Una propuesta visual que se diferencia del resto.

El atractivo de reinterpretar un clásico universal desde una perspectiva moderna.

Además, el interés por el cine español en América Latina continúa en crecimiento, y cada nuevo proyecto despierta curiosidad.





