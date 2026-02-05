La Coqueta se operó la cara y mostró el impactante antes y después: las imágenes

“Se sugirió retirar el ácido hialurónico previamente aplicado en nariz, contorno mandibular y mentón. Sin embargo, la paciente decidió no acceder a este procedimiento, por lo tanto, estas últimas dos zonas no fueron tratadas”, explicaron.

El resultado final no pasó desapercibido y rápidamente se volvió viral y muy comentado en redes, con miles de comentarios sorprendidos por el radical cambio de imagen de La Coqueta.

Ariana Agostina Soria es una de las influencers más populares del momento. Comenzó a subir videos a los 17 años y, en apenas tres temporadas, su contenido explotó en redes sociales, llevándola a convertirse en una figura seguida por miles de fanáticos.

¿Quién es La Coqueta y cómo se hizo conocida?

Ariana Agostina Soria es una de las influencers trans más populares del momento. Nacida en Monte Grande, comenzó a subir videos a los 17 años y en poco tiempo su contenido explotó en redes sociales, especialmente en TikTok y Instagram, donde conquistó al público mostrando escenas de su vida cotidiana con humor, frescura y mucha autenticidad.

Gran parte de su popularidad se dio por compartir abiertamente su proceso de transición y por sus vídeos cantando, que rápidamente se volvieron virales. Con apenas 20 años, también participó en programas de streaming y genera contenido exclusivo para plataformas para adultos, ampliando cada vez más su presencia mediática.

En una entrevista con TN Show, Ariana habló con total sinceridad sobre su identidad y el camino que recorrió hasta sentirse plena: “Yo me siento mujer desde los 6 años, desde que tengo conciencia, pero bueno, ahora estoy de una forma que me gusta mirarme al espejo. Veo mi pelo largo, mi cara, mi cuerpo y me encanta. Yo fui gay, bisexual, fui de todo, pero como que siempre me faltaba algo, y me hice trans y no me faltó más nada”.

Fiel a su personalidad histriónica, también fue protagonista de un cruce mediático reciente con el influencer chileno Tío René, donde se defendió públicamente de comentarios transfóbicos, ganándose aún más apoyo en redes.

En lo artístico, a fines de 2025 sorprendió con una serie de covers que fueron furor, reinterpretando clásicos de Selena como Como la Flor y La Llamada, mostrando su costado musical y consolidando su sueño de abrirse camino en el mundo del trap y el pop latino.