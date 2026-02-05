El demoledor documento que Martín Redrado presentó en la Justicia para desmentir a Luciana Salazar

De hecho, al analizar el expediente, Martín Candalaft señaló que los análisis existieron y que fueron realizados en Argentina. En ese marco, la defensa de Redrado no niega la realización de estudios médicos en general, sino que busca desligarlos de cualquier vínculo con un tratamiento de fertilidad o con la decisión de traer a la menor al mundo.

Qué decía el audio de Luciana Salazar contra Martín Redrado

En la grabación atribuida a Martín Redrado —de audio poco nítido y que habría sido registrada por una de las partes— se escucha una conversación entre él y Luciana Salazar vinculada directamente con la educación de Matilda. En uno de los pasajes más relevantes, el economista se muestra preocupado por la escolaridad de la menor y plantea: “¿No tengo que hacer nada, solamente pagar la matrícula?”.

Según explicaron en DDM (América TV) esa frase es interpretada por el entorno de la modelo como una admisión concreta del colegio elegido para Matilda, una de las instituciones privadas más costosas del país. En ese mismo audio también se hace referencia a una persona llamada Maxi, quien cumpliría el rol de intermediario en los pagos y quien se habría encargado de abonar los gastos que Luciana le solicitaba a Redrado, un dato que reforzaría la existencia de un acuerdo previo entre ambas partes.

Además, Martín Candalaft señaló que el juez interviniente podría avanzar con una definición clave sobre la homologación de los acuerdos presentados en la causa. En reiteradas oportunidades se exhibieron documentos que indicarían que Redrado se comprometió a hacerse cargo de Matilda hasta que cumpliera los 18 años. La decisión judicial, sin embargo, estaría atada a la denominada “letra chica” de esos compromisos, donde se menciona que la menor debía concurrir a un “colegio de primera línea”.

A partir de ese punto, el periodista Candalaft planteó un escenario alternativo: en caso de un fallo favorable a Salazar, Redrado podría intentar discutir judicialmente qué se entiende por “colegio de primera línea”, sosteniendo que incluso una institución pública de alto nivel académico podría encuadrar dentro de esa definición. Si bien se trató de una hipótesis, dejó abierta la puerta a una nueva instancia de debate legal.

No obstante, Guido Záffora relativizó esa posibilidad y explicó que el contenido del audio estaría directamente relacionado con un mail que Luciana le habría enviado previamente a Redrado. En ese mensaje, la modelo habría aclarado que, debido a que Matilda nació en Estados Unidos, su intención siempre fue que asistiera a un colegio bilingüe, con calendario escolar norteamericano, como el que actualmente frecuenta.

En paralelo, se difundió un segundo audio en el que se escucha a Maxi referirse de manera concreta a los pagos vinculados a la educación de la menor: “Martín me preguntó y sale rechazada la transferencia. Estoy llamando al colegio para ver si me pasaban bien los datos, pagué con número de cuenta y me saltó rechazado. El mes pasado, cuando pagamos, tuve que ir a un banco para pagar”.

Según detalló Marina Calabró, este segundo registro sería una prueba directa de que el secretario de Redrado se hacía cargo de los pagos escolares por decisión y con fondos del propio economista.

De este modo, la aparición de ambos audios —a la espera de que la Justicia determine su validez— podría convertirse en un elemento central dentro de la causa.