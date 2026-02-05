El Banco Central acumula 24 ruedas con compras de dólares y ya alcanzó más del 13% de la meta anual

El oro y la política de compra del BCRA

La entidad posee actualmente cerca de 1,98 millones de onzas troy de oro, equivalentes a unas 61,5 toneladas. Tras haber superado los USD 5.600 la semana pasada, la onza retrocedió hasta la zona de USD 4.877, lo que impactó de manera negativa en el balance del BCRA y explicó una caída diaria del 0,5%.

El sostenimiento de las compras de divisas responde, principalmente, al ingreso de dólares por exportaciones del complejo agroindustrial y a la colocación de deuda externa por parte de compañías privadas. El Banco Central calcula que aún restan ingresar unos USD 3.600 millones correspondientes a emisiones corporativas, lo que incrementa la oferta de divisas en el mercado oficial. De acuerdo con la consultora PwC, durante 2025 las empresas argentinas emitieron deuda por más de USD 20.000 millones.

oro.jpg

Para 2026, las estimaciones oficiales contemplan que las compras netas de dólares se ubiquen en un rango de entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, en función del proceso de remonetización de la economía. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, señaló que la dinámica de acumulación de reservas estará condicionada por la demanda de pesos y el flujo de ingresos de divisas.

En cuanto al esquema operativo, la autoridad monetaria estableció un límite diario del 5% del volumen negociado en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para sus intervenciones. No obstante, en algunas ruedas ese umbral fue superado, lo que operadores del mercado atribuyen a transacciones realizadas fuera del circuito tradicional.

La normativa permite comprar dólares por fuera del mercado mayorista, mediante negociaciones directas con empresas o entidades, con el objetivo de no alterar el funcionamiento habitual del MLC.

El dólar se aleja del techo de la banda

En una jornada con operaciones por USD 342,6 millones en el MLC, el tipo de cambio mayorista bajó 5,50 pesos, o 0,4%, y finalizó en $1.442. Se trata del valor más bajo desde el 26 de enero y se ubica 13 pesos por debajo del cierre de 2025.

dolares

Para este martes, el Banco Central fijó la banda superior en $1.572,50, lo que dejó al dólar comercial a una distancia de $130,50, equivalente a cerca del 9% del techo permitido para la libre flotación. Es el margen más amplio desde el 14 de octubre pasado.

Cuánto compro el BCRA en enero y febrero