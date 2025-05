Estos celulares se quedarán sin WhatsApp desde el 1 de junio de 2025: mirá la lista completa.

En concreto, los Samsung Galaxy con Android 4.4 o anterior serán incompatibles. Algunos de los modelos confirmados son:

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S4 Mini

Samsung Galaxy Note 2

Si tenés uno de estos dispositivos, vas a recibir una notificación de advertencia directamente desde WhatsApp. Esa alerta incluirá instrucciones para hacer una copia de seguridad de tus datos, de forma que no pierdas tus mensajes, fotos, videos o archivos importantes.

WhatsApp.jpg

La app necesita más potencia y seguridad

Meta explicó que el corte de soporte está basado en criterios técnicos y de seguridad. Por ejemplo, nuevas funciones como la integración con Meta AI o la capacidad de enviar mensajes más seguros, requieren una base tecnológica que estos dispositivos no pueden garantizar.

Además, mantener soporte para celulares obsoletos aumenta la exposición a riesgos de seguridad, ya que estos equipos no reciben parches ni actualizaciones del sistema operativo. La incompatibilidad, por tanto, es también una decisión preventiva.

Cómo saber si tu celular está en la lista negra

Para saber si tu dispositivo va a perder el acceso a WhatsApp, seguí estos pasos:

Abrí la app de “Configuración” o “Ajustes” .

o . Tocá en “Acerca del teléfono” .

. Revisá la sección que muestra la versión del sistema operativo.

Si la versión que aparece es inferior a Android 5, significa que desde el 1 de junio de 2025 ya no vas a poder usar WhatsApp. Ni actualizarlo, ni abrirlo, ni enviar mensajes.

WhatsApp.jpg

Qué podés hacer si tu celular queda sin soporte

Quedarse sin WhatsApp no es solo perder una app. Implica quedarte sin tu historial, tus chats importantes, tus fotos familiares, tus audios y documentos. Por eso, lo primero que tenés que hacer si tu equipo está en la lista de afectados es realizar una copia de seguridad en Google Drive.

Luego, hay tres caminos posibles:

Comprar un celular nuevo compatible con Android 5 o superior .

compatible con . Adquirir un equipo usado , aunque eso podría implicar ciertos riesgos como fallas en batería o falta de actualizaciones.

, aunque eso podría implicar ciertos riesgos como fallas en batería o falta de actualizaciones. Usar una app de mensajería alternativa, aunque vas a perder tu historial si no hacés un respaldo adecuado.

Entre las apps que podés considerar como reemplazo están Telegram, Signal y Messenger, aunque ninguna ofrece un sistema de migración directa desde WhatsApp.

WhatsApp.jpg

Qué pasa si no hacés el respaldo a tiempo

Si no hacés un respaldo antes del 1 de junio de 2025, vas a perder todos tus chats, audios, fotos y documentos asociados a tu cuenta en ese celular. No importa si luego iniciás sesión en otro equipo compatible: los datos no se transfieren automáticamente si no fueron guardados antes.

La mejor forma de evitarlo es:

Entrar a WhatsApp > Ajustes > Chats > Copia de seguridad

Activar la opción de respaldo en Google Drive

Comprobar que la cuenta de Google esté sincronizada y tenga espacio disponible

La recomendación de los expertos es clara: no esperes al último día. Las copias automáticas pueden fallar o demorar, especialmente si usás datos móviles o tenés poca señal de Wi-Fi.