Series: la segunda temporada de "The Pitt" se estrenará en HBO Max

La serie de HBO Max, creada por R. Scott Gemmill y protagonizada por Noah Wyle, es una mirada realista a los retos que enfrentan los trabajadores de la salud en la actualidad.
HBO Max anuncia que la segunda temporada de la serie dramática Max Original "The Pitt", producida por John Wells Productions y Warner Bros. Television, creada por R. Scott Gemmill y protagonizada por Noah Wyle, se estrenará el 8 de enero en la plataforma. La serie, aclamada por la crítica y nominada a 13 premios Emmy, estrenará un nuevo episodio cada jueves.
The Pitt es una mirada realista a los retos que enfrentan los trabajadores de la salud en la actualidad, contada a través de los héroes de primera línea que trabajan en un hospital moderno en Pittsburgh.
Noah Wyle (Dr. Michael “Robby” Robinavitch), Patrick Ball (Dr. Langdon), Katherine LaNasa (Dana Evans), Supriya Ganesh (Dr. Mohan), Fiona Dourif (Dr. McKay), Taylor Dearden (Dr. King), Isa Briones (Dr. Santos), Gerran Howell (Whitaker), Shabana Azeez (Javadi) y Sepideh Moafi (Dr. Al-Hashimi) forman parte del elenco de The Pitt.
The Pitt es una producción de John Wells Productions en asociación con Warner Bros. Television, bajo un acuerdo general con JWP. La serie fue creada por R. Scott Gemmill, quien también se desempeña como productor ejecutivo junto al ganador del Emmy John Wells (Animal Kingdom, Shameless, The West Wing, ER), Noah Wyle, Michael Hissrich (Shameless, The West Wing, Third Watch), Erin Jontow de JWP (Animal Kingdom, Maid, Shameless) y Simran Baidwan (Manifest, Ordinary Joe, The Good Doctor, Chicago Med).
Tráiler de The Pitt: segunda temporada en HBO Max
Steve Carell protagoniza una nueva serie en HBO Max
La serie de comedia original de HBO "Rooster" llegará en marzo de 2026 a HBO Max. La temporada de 10 episodios, producida por Warner Bros. Television, proviene de los co-showrunners y productores ejecutivos Bill Lawrence y Matt Tarses, y está protagonizada por Steve Carell, quien también funge como productor ejecutivo.
Rooster es una comedia ambientada en un campus universitario que se centra en la compleja relación de un autor (Carell) con su hija (Charly Clive).
La serie cuenta con un elenco liderado por Steve Carell, Charly Clive, Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley y Lauren Tsai.
Rooster, de los co-showrunnersBill Lawrence y Matt Tarses, cuenta con la producción ejecutiva de Bill Lawrence, Jeff Ingold y Liza Katzer para Doozer; Matt Tarses; Jonathan Krisel; Barbie Adler; Annie Mebane; David Stassen; Anthony King; y Steve Carell. El estudio es Warner Bros. Television, donde tanto Doozer como Tarses tienen acuerdos globales.
Los imperdibles de esta semana en HBO Max
INDOMABLES
Estreno: 12 de diciembre
Sinopsis: Basada en la novela de Shannon Pufahl, protagonizada por Daisy Edgar-Jones y Jacob Elordi en el papel de Muriel, quien se adentra en el mundo de las carreras de caballos y las apuestas, y se ve envuelta en un triángulo amoroso.
Elenco: Daisy Edgar-Jones, Jacob Elordi, Will Poulter y Diego Calva.
Créditos: Dirigida Por Daniel Minahan y guionada por Bryce Kass.
CHAMÁN: EL EXORCISTA PAGANO
Estreno: 12 de diciembre
Sinopsis: Una familia misionera viaja a una zona rural de Ecuador para convertir a la población indígena. Todo va bien hasta que su hijo se adentra en una cueva local prohibida y regresa con un espíritu demoníaco. Candice cree que un exorcismo según la tradición católica liberará a su hijo de los lazos malignos que lo atan. Pero los chamanes locales saben que ese espíritu es más antiguo que su religión y que debe ser enfrentado, o el demonio los destruirá a todos.
Elenco: Sara Canning, Daniel Gillies y Jett Klyne.
Créditos: Dirigida por Antonio Negret.
ROBO AL LOUVRE: MINUTO A MINUTO
Estreno: 13 de diciembre
Sinopsis: Narrado en tiempo real con impactantes detalles inéditos, este especial de una hora reconstruye el audaz robo y el atraco de joyas que tuvo lugar a plena luz del día el 19 de octubre de 2025 en el mundialmente famoso Museo del Louvre, en París, Francia. Testimonios exclusivos de testigos, análisis forense experto y detalladas reconstrucciones gráficas siguen el momento en que los ladrones infiltraron el perímetro del museo y desaparecieron con más de 100 millones de dólares en tesoros invaluables.