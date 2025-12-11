Series: la segunda temporada de "The Pitt" se estrenará en HBO Max

Tráiler de The Pitt: segunda temporada en HBO Max

Steve Carell protagoniza una nueva serie en HBO Max

La serie de comedia original de HBO "Rooster" llegará en marzo de 2026 a HBO Max. La temporada de 10 episodios, producida por Warner Bros. Television, proviene de los co-showrunners y productores ejecutivos Bill Lawrence y Matt Tarses, y está protagonizada por Steve Carell, quien también funge como productor ejecutivo.

Rooster es una comedia ambientada en un campus universitario que se centra en la compleja relación de un autor (Carell) con su hija (Charly Clive).

ROOSTER HBO 1 Steve Carell protagoniza una nueva serie de comedia en el streaming y tiene 10 episodios.

La serie cuenta con un elenco liderado por Steve Carell, Charly Clive, Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley y Lauren Tsai.

Rooster, de los co-showrunners Bill Lawrence y Matt Tarses, cuenta con la producción ejecutiva de Bill Lawrence, Jeff Ingold y Liza Katzer para Doozer; Matt Tarses; Jonathan Krisel; Barbie Adler; Annie Mebane; David Stassen; Anthony King; y Steve Carell. El estudio es Warner Bros. Television, donde tanto Doozer como Tarses tienen acuerdos globales.

Los imperdibles de esta semana en HBO Max

INDOMABLES

Estreno: 12 de diciembre

Sinopsis: Basada en la novela de Shannon Pufahl, protagonizada por Daisy Edgar-Jones y Jacob Elordi en el papel de Muriel, quien se adentra en el mundo de las carreras de caballos y las apuestas, y se ve envuelta en un triángulo amoroso.

Elenco: Daisy Edgar-Jones, Jacob Elordi, Will Poulter y Diego Calva.

Créditos: Dirigida Por Daniel Minahan y guionada por Bryce Kass.

CHAMÁN: EL EXORCISTA PAGANO

Estreno: 12 de diciembre

Sinopsis: Una familia misionera viaja a una zona rural de Ecuador para convertir a la población indígena. Todo va bien hasta que su hijo se adentra en una cueva local prohibida y regresa con un espíritu demoníaco. Candice cree que un exorcismo según la tradición católica liberará a su hijo de los lazos malignos que lo atan. Pero los chamanes locales saben que ese espíritu es más antiguo que su religión y que debe ser enfrentado, o el demonio los destruirá a todos.

Elenco: Sara Canning, Daniel Gillies y Jett Klyne.

Créditos: Dirigida por Antonio Negret.

