Ángel de Brito confirmó la renuncia de Laura Ubfal a un programa y causó sorpresa en redes sociales
La noticia fue confirmada por el conductor de LAM quien encendió todas las alarmas con un posteo enigmático que desató rumores, especulaciones y sorpresa en el ambiente. A dónde se va.
23 dic 2025, 16:16
Ángel de Brito confirmó la renuncia de Laura Ubfal a un programa y causó sorpresa en redes sociales
La renuncia de Laura Ubfal cayó como una bomba en el mundo del espectáculo y generó revuelo en redes sociales. La noticia fue confirmada porÁngel de Brito, quien encendió todas las alarmas con un posteo enigmático que desató rumores, especulaciones y sorpresa en el ambiente.
“Último momento, Laura Ubfal renunció”, escribió el conductor de LAM (América TV) en su cuenta de X (ex Twitter), sin dar mayores precisiones. En cuestión de minutos, las redes explotaron y muchos dieron por hecho que la periodista abandonaba LAM, uno de los programas más calientes de la farándula.
Sin embargo, horas más tarde, el propio De Brito aclaró la situación en su programa de streaming por Bondi Live y reveló el verdadero trasfondo de la decisión. Lejos de tratarse de un conflicto o escándalo, Ubfal dejará Infama, el ciclo que conduce Marcela Tauro, para encarar un nuevo desafío profesional.
Según explicó el periodista, Laura Ubfal se prepara para conducir su propio programa, marcando así una nueva etapa en su extensa carrera. De esta manera, volverá a ponerse al frente de “La Linterna”, un clásico de su trayectoria, aunque con un giro clave: ya no saldrá por la televisión abierta, sino que se emitirá a través de Bondi Live.
Con qué conductor Laura Ubfal no volvería a trabajar jamás
Laura Ubfal no suele guardarse nada y, esta vez, volvió a demostrarlo. En una entrevista íntima, la periodista repasó su extensa carrera en los medios y sorprendió al revelar el nombre del único conductor con el que jamás volvería a trabajar. Sin rodeos ni eufemismos, dejó en claro que hubo una experiencia laboral que la marcó negativamente y que no estaría dispuesta a repetir bajo ningún punto de vista.
Según contó, a lo largo de su trayectoria, pasó por más de cien trabajos y compartió pantalla con 47 conductores distintos, una cifra que refleja décadas de presencia en la televisión argentina. Sin embargo, dentro de ese largo recorrido hay una excepción contundente: Chiche Gelblung encabeza la lista negra de Ubfal. La periodista fue tajante al recordar el mal momento que vivió trabajando con él, dejando en evidencia que hay vínculos profesionales que no se reparan con el tiempo.
En diálogo con Nicolás Peralta para la revista Pronto, Laura fue clara y no intentó suavizar su postura. A diferencia de otras experiencias laborales, esta dejó una huella profunda que aún hoy sigue vigente. “Hay cosas que no se olvidan”, dio a entender, marcando un límite definitivo en su historia profesional.