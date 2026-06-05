Fuerte denuncia contra Ivana Figueiras: quién la acusa de hostigamiento, amenazas y agresiones

“Lamentablemente tuve que llegar a esta instancia porque me cansé de callarme, me cansé de la violencia y me cansé del hostigamiento. La realidad es que quiero cuidar a dos menores que están involucradas en un quilombo terrible y la verdad es que estoy cansada”, expresó.

Además, sostuvo que los episodios vienen ocurriendo desde hace tiempo y que decidió actuar porque considera que existen personas que utilizan determinadas posiciones para intimidar y amenazar. En ese sentido, manifestó que busca impedir que la situación continúe afectando a su entorno familiar.

“Lo único que quiero es paz”, afirmó Natalie, quien remarcó que mantiene un perfil alejado de los medios de comunicación. También se refirió a la convivencia familiar que comparte con la hija de Tomás Guarracino y con su propia hija.

Embed

“Su hija más chica, o sea la hija de Tomás, mi pareja, convive gran parte del tiempo conmigo y con mi hija. Somos una familia ensamblada y ellas dos se llevan bárbaro, y me da mucha pena, muchísima pena, todo esto que está pasando. Me hubiera encantado que nunca haya sucedido”, señaló.

Consultada sobre la relación actual entre Ivana Figueiras y Tomás Guarracino, Natalie aseguró que el vínculo es prácticamente inexistente. Asimismo, sostuvo que las situaciones conflictivas comenzaron cuando inició su relación con el modelo y que, con el paso del tiempo, se volvieron cada vez más graves.

“En el último tiempo escalaron a niveles impresionantes, ya no hay un límite. Yo intenté hablar y poner paños fríos, pero lamentablemente tuve que llegar a esta instancia”, sostuvo.

Ivana Figueiras, Tomás Guarracino y Natalie Pietra

Más adelante, explicó que decidió avanzar con la denuncia porque considera que se difundieron versiones falsas sobre su persona y porque también se habría involucrado a su hija en el conflicto.

“Se está hablando de mi persona, se me está difamando, se están diciendo cosas que no son ciertas… Se está metiendo también con mi hija y yo como madre eso no lo puedo permitir. Creo que yo por mi hija pierdo el norte, el sur, todo. Mi hija es lo máximo que tengo y por eso mismo tomé esta decisión”, manifestó.

Finalmente, al ser consultada sobre una posible reacción de Figueiras tras la denuncia, Natalie reconoció que desconoce qué puede suceder, aunque insistió en que su prioridad es resguardar su tranquilidad y la de sus seres queridos.

“Lo único que me importa es tener paz y tener a mi familia tranquila”, concluyó, antes de que Yanina Latorre presentara al aire una serie de audios atribuidos a Ivana Figueiras dirigidos a Tomás Guarracino.

Natali denunció a Ivana Figueiras por amenazas - captura SQP

Desde cuándo Ivana Figueiras está en pareja con Darío Cvitanich

Tras disfrutar de unos días de descanso y relax en Punta del Este durante los primeros días de 2026, Ivana Figueiras y Darío Cvitanich volvieron al país y no tardaron en dejarse ver juntos en un evento social, protagonizando así una de sus primeras apariciones públicas como pareja.

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich obra teatro

La modelo y el ex jugador, con pasado en clubes como Banfield, Racing y Boca, dijeron presente en una función especial para invitados de la obra El divorcio del año, que se presenta en el Multiteatro porteño bajo la dirección de José María Muscari.

La pareja se mostró muy unida y dejó en evidencia el gran momento que atraviesa, luego de que su relación quedara en el centro de la atención mediática tras la separación de Cvitanich y Chechu Bonelli, con quien compartió 14 años de vida y tuvo tres hijas.