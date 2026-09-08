El Gobierno oficializó el beneficio para que jubilados de ANSES paguen menos en sus compras

Lunes: Supermercados Día otorga un 10% de reintegro con un límite de $2.000 por transacción .

Martes: Toledo ofrece un 15% de descuento sin tope , mientras que Nini Mayorista aplica un 15% de rebaja con un tope diario de $20.000 .

Miércoles: La Anónima aplica un 10% de descuento (compra mínima de $25.000 y tope semanal de $5.000 ), y Josimar otorga un 10% con límite de $6.000 semanales .

Viernes y sábados: Cooperativa Obrera dispone de un 15% de descuento sin tope en sucursales adheridas.

¿Qué requisitos deben cumplir los pensionados para recibir el reintegro de dinero?

Para validar la acreditación de las promociones en los comercios adheridos, los beneficiarios deben cumplir con los siguientes parámetros operativos:

Ser titular de una jubilación, pensión, Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) o Pensión No Contributiva (PNC) de la ANSES.

Abonar la compra de forma presencial utilizando la tarjeta de débito de la cuenta previsional .

Estar registrado en los programas de fidelización de la cadena de supermercados en los casos que se requiera (como Mi Carrefour).

En la modalidad de reintegro, el dinero se liquida automáticamente en la cuenta bancaria dentro de las 72 horas posteriores a la compra.

¿Cómo calcular el tope de devolución mensual en las compras de septiembre?

Los límites de reintegro varían según las bases comerciales de cada empresa y pueden combinarse con promociones bancarias vigentes:

Sin tope de devolución: Promociones de Coto (todos los días), Toledo (martes) y Chango Más (jueves).

Topes por operación: Día limita la devolución a $2.000 por compra , mientras que Chango Más fija $1.000 por transacción .

Topes semanales y mensuales: La Anónima fija un tope semanal de $5.000, Chango Más un acumulado mensual de $15.000, Nini un máximo diario de $20.000 y Carrefour un tope mensual consolidado de $35.000.

¿Cuándo cobran los jubilados de ANSES el haber mínimo en septiembre de 2026?

Las fechas de cobro de los haberes previsionales se ejecutan según la terminación del DNI: