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El Gobierno oficializó el beneficio para que jubilados de ANSES paguen menos en sus compras

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó la vigencia de las promociones en más de 12.000 puntos de venta de todo el país durante el noveno mes del año.

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El Gobierno oficializó descuentos del 20% para jubilados de ANSES en supermercados

El Gobierno oficializó descuentos del 20% para jubilados de ANSES en supermercados

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), oficializó la continuidad del programa Beneficios ANSES para el noveno mes del año. La medida alcanza a más de 7.000 comercios y 12.000 puntos de venta en todo el país, permitiendo acceder a rebajas directas y reintegros en las principales cadenas de consumo masivo.

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En septiembre de 2026, los jubilados y pensionados pueden ahorrar hasta $35.000 mensuales en compras de supermercado mediante descuentos directos del 10% al 20% al pagar con la tarjeta de débito donde perciben sus haberes previsionales.

¿Cómo funcionan los descuentos en supermercados para jubilados de ANSES?

El programa aplica rebajas directas en caja o devoluciones en la cuenta bancaria según la cadena adherida. Para acceder, el titular debe abonar con la tarjeta de débito asociada al cobro de su prestación previsional:

  • Coto: Mantiene un 10% de descuento de lunes a domingo sin tope de reintegro.

  • Jumbo, Disco y Vea: Aplican un 10% de descuento base en compra general y hasta un 20% en perfumería y limpieza.

  • Chango Más y MasGO: Ofrecen un 20% de descuento los jueves sin tope de reintegro y con devolución en el acto, además de un 10% diario con tope de $1.000 por operación y $15.000 mensuales.

  • Carrefour: Brinda un 10% de descuento los miércoles para consumos superiores a $15.000, con un tope mensual acumulado de $35.000 para registrados en Mi Carrefour.

¿Qué días de la semana hay promociones en cadenas mayoristas y regionales?

El esquema oficial de Beneficios Capital Humano-ANSES contempla días específicos según la firma comercial en todo el país:

  • Lunes: Supermercados Día otorga un 10% de reintegro con un límite de $2.000 por transacción.

  • Martes: Toledo ofrece un 15% de descuento sin tope, mientras que Nini Mayorista aplica un 15% de rebaja con un tope diario de $20.000.

  • Miércoles: La Anónima aplica un 10% de descuento (compra mínima de $25.000 y tope semanal de $5.000), y Josimar otorga un 10% con límite de $6.000 semanales.

  • Viernes y sábados: Cooperativa Obrera dispone de un 15% de descuento sin tope en sucursales adheridas.

¿Qué requisitos deben cumplir los pensionados para recibir el reintegro de dinero?

Para validar la acreditación de las promociones en los comercios adheridos, los beneficiarios deben cumplir con los siguientes parámetros operativos:

  • Ser titular de una jubilación, pensión, Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) o Pensión No Contributiva (PNC) de la ANSES.

  • Abonar la compra de forma presencial utilizando la tarjeta de débito de la cuenta previsional.

  • Estar registrado en los programas de fidelización de la cadena de supermercados en los casos que se requiera (como Mi Carrefour).

  • En la modalidad de reintegro, el dinero se liquida automáticamente en la cuenta bancaria dentro de las 72 horas posteriores a la compra.

¿Cómo calcular el tope de devolución mensual en las compras de septiembre?

Los límites de reintegro varían según las bases comerciales de cada empresa y pueden combinarse con promociones bancarias vigentes:

  • Sin tope de devolución: Promociones de Coto (todos los días), Toledo (martes) y Chango Más (jueves).

  • Topes por operación: Día limita la devolución a $2.000 por compra, mientras que Chango Más fija $1.000 por transacción.

  • Topes semanales y mensuales: La Anónima fija un tope semanal de $5.000, Chango Más un acumulado mensual de $15.000, Nini un máximo diario de $20.000 y Carrefour un tope mensual consolidado de $35.000.

¿Cuándo cobran los jubilados de ANSES el haber mínimo en septiembre de 2026?

Las fechas de cobro de los haberes previsionales se ejecutan según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0: Martes 8 de septiembre de 2026

  • DNI terminados en 1: Miércoles 9 de septiembre de 2026

  • DNI terminados en 2: Jueves 10 de septiembre de 2026

  • DNI terminados en 3: Viernes 11 de septiembre de 2026

  • DNI terminados en 4: Lunes 14 de septiembre de 2026

  • DNI terminados en 5: Martes 15 de septiembre de 2026

  • DNI terminados en 6: Miércoles 16 de septiembre de 2026

  • DNI terminados en 7: Jueves 17 de septiembre de 2026

  • DNI terminados en 8: Viernes 18 de septiembre de 2026

  • DNI terminados en 9: Lunes 21 de septiembre de 2026

En pocas palabras

  • Descuentos ANSES: Se oficializaron descuentos del 10% al 20% para jubilados en supermercados durante septiembre.
  • Comercios adheridos: La promoción abarca más de 12.000 puntos de venta en todo el país.
  • Ahorro potencial: Los beneficiarios pueden ahorrar hasta $35.000 mensuales pagando con tarjeta de débito previsional.
Resumen generado por Thinkindot AI
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