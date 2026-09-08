Trump llamó a Putin y le pidió que acelere el fin de la guerra en Ucrania

Witkoff y Kushner, designados por Trump para impulsar contactos diplomáticos, buscan reactivar las negociaciones destinadas a frenar los combates. En el marco de esas gestiones plantearon la posibilidad de retomar conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, aunque el asesor del Kremlin no hizo referencia a esa alternativa.

El impacto sobre las relaciones bilaterales

Según Ushakov, Trump sostuvo que el fin de la guerra abriría "perspectivas impresionantes y de gran alcance" para restablecer plenamente los vínculos entre Washington y Moscú.

El asesor agregó que el mandatario estadounidense considera que un eventual acuerdo también tendría consecuencias positivas para la relación económica y comercial entre ambos países.

Trump sostuvo que el fin de la guerra abriría "perspectivas de gran alcance" para restablecer plenamente los vínculos entre Washington y Moscú. (Foto: archivo)

"Donald Trump está muy interesado en que se logre un avance decisivo durante su presidencia", afirmó Ushakov.

De acuerdo con el funcionario ruso, Putin coincidió con ese enfoque. Además, transmitió a Trump su evaluación de la situación militar y aseguró que Rusia no tiene intenciones hostiles hacia Europa.

Intercambios de prisioneros y nuevas conversaciones

Durante la comunicación, ambos presidentes coincidieron en la importancia de continuar con los intercambios de prisioneros.

Ushakov calificó la conversación como fructífera y señaló que Trump y Putin acordaron mantener el contacto y volver a hablar por teléfono cuando sea necesario.

En paralelo, el Gobierno de Estados Unidos informó el lunes que se registraron "avances sustantivos" para reanudar las conversaciones trilaterales de paz entre Washington, Moscú y Kiev, luego de una serie de reuniones de alto nivel impulsadas por la Casa Blanca en Europa oriental.

Delegaciones estadounidenses completaron una ronda diplomática que incluyó una reunión directa con el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky. (Foto: @SEPeaceMissions)

A través de una publicación en la red social X, el enviado especial para Misiones de Paz de la administración Trump, Steve Witkoff, confirmó que delegaciones estadounidenses completaron una ronda diplomática que incluyó reuniones directas con Putin y con el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky.

Según indicó el funcionario, las conversaciones permitieron avanzar en la fijación de un esquema de trabajo destinado a calendarizar una nueva ronda de encuentros entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania.