Tini Stoessel lució una lujosa cartera en medio del conflicto familiar: cuánto vale

"Está toda de Gucci", observó Natalie Weber. Mientras que Paula Varela indicó acerca del valor de los accesorios que lució la artista en las imágenes: "La carteta sale 5200 dólares y la otra blanca 2200, algo así, me fijé en la página", indicó.

"Antes la controlaban", señaló Marcela Tauro en referencia a la fuerte interna familiar que envuelve a la cantante. Y además Varela profundizó sobre uno de los pilares de Tini en este presente y que la acompaña de cerca.

"Me dijeron que ella está bien, fuerte con la situación y acompañada de su terapeuta española, que le hizo mucho bien. Y que a partir de esta terapia ella empezó tal vez a tener estas reacciones que a la familia empezó a llamarles la atención", precisó la periodista.

Los detalles detrás de las charlas entre Tini Stoessel y su papá por su fortuna

Yanina Latorre expuso los detalles en las negociaciones entre Tini Stoessel y su padre Alejandro Stoessel y el motivo por el que no pueden llegar a un punto de acuerdo.

"Hoy salió en varios medios algo están dejando trascender desde el entorno del papá. Se empezó a querer decir que estarían por firmar un acuerdo. Yo hice llamados y me dijeron que eso no es así", arrancó la conductora de SQP (América Tv).

Y en ese sentido remarcó que las charlas entre ambos está en una etapa donde no hay un punto de coincidiencia. "Por ahora están lejos de arreglar", puntualizó.

"Hay una negociación en curso, que es lo que la pone mal a Tini. Están tratando de decidir qué porcentaje se queda el padre y qué porcentaje se queda Tini", continuó Yanina Latorre.

"Hay una propuesta del lado de Tini pero por ahora está lejos el acuerdo", cerró la conductora sobre las charlas entre las partes para alcanzar un acuerdo que por ahora no está cerca de cerrarse aunque continúa el diálogo entre las partes.