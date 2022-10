Estuvo "muerto" durante 90 minutos pero no vio la bella luz al fin del camino

“Técnicamente, estuve muerto durante 90 minutos”, dijo al podcast I've Got News For You de news.com.au.

Había sido un día bastante normal para Alistair, quien tiene antecedentes de enfermedades cardíacas en su familia. Recorrió 45 kilómetros en su bicicleta y pasó tiempo con Melinda, su esposa durante 35 años, antes de irse a la cama.

Pero a las 3:10 a. m., Melinda se despertó y encontró a Alistair con un episodio médico.

“Tiene el sueño ligero y me despertó gorgoteando”, dijo Alistair. “Tomó su teléfono móvil y marcó triple 0 para llamar a la ambulancia y le indicaron que me sacara de la cama para poder hacer RCP.

“Hizo reanimación cardiopulmonar durante 20 minutos… luego aparecieron los paramédicos. Me hicieron resucitación cardiopulmonar y me pegaron con el desfibrilador. Aparentemente, fue algo más de 10 a 12 veces”.

No se veía bien para Alistair, y la policía llevó a Melinda a otra habitación y le dijo que era poco probable que su esposo sobreviviera.

Durante 90 minutos, los paramédicos lucharon para reiniciar el corazón de Alistair, y justo cuando estaban a punto de detenerse, encontraron milagrosamente el pulso.

Casi una semana después, Alistair se despertó en el Hospital Frankston y sorprendentemente no había signos de lesión cerebral.

Como resultado, su equipo médico lo apodó 'Lázaro', el hombre que resucitó de entre los muertos.

Alistair dijo Tengo noticias para ti que no recuerda mucho del episodio médico y su tiempo en el hospital.

“Recuerdo que me acosté el sábado por la noche, y lo siguiente que recuerdo fue despertarme el jueves por la mañana en un carrito que iba de la UCI a la atención coronaria”, dijo. “El cerebro humano ha bloqueado totalmente lo que sucedió en el medio.

“Mucha gente me pregunta si vi algo, y no, no vi nada”, dijo. “Sin luces brillantes, nada de eso en absoluto”.